Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

Kocaeli'de Derince Belediye Başkan Yardımcısı Taner Elyıldırım, beraberindeki zabıta personeliyle birlikte Çenedağ Mahallesi Kırım Sokak'ta faaliyet gösteren ve tatlı imalatı yapan iş yerini denetledi. Denetimde, iş yerinin mutfak ve üretim alanlarındaki eksiklikler tek tek belirlendi.

"BURASI PİSLİK İÇİNDE"

Hijyenden uzak üretim ortamını gören Elyıldırım, personelden birine hitaben, "Arkadaş sen burada gıdayı nasıl üretiyorsun? Burası pislik içinde. Böyle olur mu? Temizlik kovaları burada. Buranın durumu çok kötü, bu böyle olmaz. Burası ne böyle?" tepkisini verdi.

Ekipler, üretimde kullanılan bazı yağ tenekelerini de inceledi. Başkan Yardımcısı Elyıldırım, bu ürünlerin gıda kodeksine uygun olmadığını ve tarihlerinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, lavabo altı gibi bölgelerde biriken atıklar, kirli malzemeler ve hijyenden uzak zeminler dikkat çekti. Ayrıca iş yerinin bozulmuş ürün kullandığı bildirildi.

MUTFAĞIN YANINDA YATAKHANE

Gıda imalathanesi olarak kullanılan iş yerinde, mutfak ile birleşik veya yakın bölgelerde personel yatakhanesi ve kişisel yaşam alanları bulunduğu da tespit edildi. Elyıldırım, "Yeme-içme yerinde yatakhane olmaz arkadaşlar. Yönetmelikte de açık maddesi var" diyerek bu durumun mevzuata tamamen aykırı olduğunu vurguladı.

"BUNUN SAVUNMASI YOK"

Denetimin ardından Başkan Yardımcısı Taner Elyıldırım, bu şartlarda üretim yapılamayacağını ifade ederek, "Derince'nin insanına bunları yedirtmem. Bunun savunması yok. Belediye olarak buna müsaade etmeyiz" dedi. Elyıldırım ekiplere, tespit edilen tüm usulsüzlükler hakkında gerekli yasal işlemin hemen yapılması ve hatta kapatma uygulanması talimatını da verdi.

İlgili iş yeri hakkında yasal işlem başlatılıp, faaliyetten men edilerek mühürleme işlemi gerçekleştirildi.