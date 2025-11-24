Haberler

Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Taner Elyıldırım, zabıta ekipleriyle birlikte bir tatlı imalathanesine denetime gitti. Ciddi hijyen eksiklikleri tespit edilen imalathanede tarihi geçmiş ürünler ve mutfakla yakın bölgede personel yatakhanesinin bulunduğu belirlendi. Elyıldırım, "Arkadaş sen burada gıdayı nasıl üretiyorsun? Burası pislik içinde" diyerek tepki gösterdi.

  • Kocaeli Derince'de bir tatlı imalathanesinde hijyenik olmayan koşullar tespit edildi.
  • İş yerinde gıda kodeksine uygun olmayan ürünler ve bozulmuş ürün kullanımı belirlendi.
  • İş yeri denetim sonrasında faaliyetten men edilerek mühürlendi.

Kocaeli'de Derince Belediye Başkan Yardımcısı Taner Elyıldırım, beraberindeki zabıta personeliyle birlikte Çenedağ Mahallesi Kırım Sokak'ta faaliyet gösteren ve tatlı imalatı yapan iş yerini denetledi. Denetimde, iş yerinin mutfak ve üretim alanlarındaki eksiklikler tek tek belirlendi.

Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

"BURASI PİSLİK İÇİNDE"

Hijyenden uzak üretim ortamını gören Elyıldırım, personelden birine hitaben, "Arkadaş sen burada gıdayı nasıl üretiyorsun? Burası pislik içinde. Böyle olur mu? Temizlik kovaları burada. Buranın durumu çok kötü, bu böyle olmaz. Burası ne böyle?" tepkisini verdi.

Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

Ekipler, üretimde kullanılan bazı yağ tenekelerini de inceledi. Başkan Yardımcısı Elyıldırım, bu ürünlerin gıda kodeksine uygun olmadığını ve tarihlerinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, lavabo altı gibi bölgelerde biriken atıklar, kirli malzemeler ve hijyenden uzak zeminler dikkat çekti. Ayrıca iş yerinin bozulmuş ürün kullandığı bildirildi.

Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

MUTFAĞIN YANINDA YATAKHANE

Gıda imalathanesi olarak kullanılan iş yerinde, mutfak ile birleşik veya yakın bölgelerde personel yatakhanesi ve kişisel yaşam alanları bulunduğu da tespit edildi. Elyıldırım, "Yeme-içme yerinde yatakhane olmaz arkadaşlar. Yönetmelikte de açık maddesi var" diyerek bu durumun mevzuata tamamen aykırı olduğunu vurguladı.

Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

"BUNUN SAVUNMASI YOK"

Denetimin ardından Başkan Yardımcısı Taner Elyıldırım, bu şartlarda üretim yapılamayacağını ifade ederek, "Derince'nin insanına bunları yedirtmem. Bunun savunması yok. Belediye olarak buna müsaade etmeyiz" dedi. Elyıldırım ekiplere, tespit edilen tüm usulsüzlükler hakkında gerekli yasal işlemin hemen yapılması ve hatta kapatma uygulanması talimatını da verdi.

İlgili iş yeri hakkında yasal işlem başlatılıp, faaliyetten men edilerek mühürleme işlemi gerçekleştirildi.

Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKartal Bey:

Hangi ülkenin vatandaşı çalışanlar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
İkbal'in mezarı başında mide bulandıran hareketlerde bulunanların ifadeleri de skandal

İkbal'i mezarında bile rahat bırakmamışlardı! İfadeleri de skandal
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.