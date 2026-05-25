Eski takımının küme düştüğünü gören Declan Rice resmen yıkıldı

West Ham United, Leeds United’ı 3-0 mağlup etmesine rağmen Premier Lig’den düşmekten kurtulamadı. Eski takımının küme düştüğünü öğrenen Declan Rice’ın üzüntüsü dikkat çekti.

  • West Ham United, Premier Lig'in son haftasında Leeds United'ı 3-0 yendi ancak 39 puanla ligden düştü.
  • West Ham, Wolves ve Burnley ile birlikte Premier Lig'den düşen üçüncü takım oldu.
  • Declan Rice, eski takımı West Ham'ın küme düşmesi nedeniyle üzgün görüldü.

İngiltere Premier Lig’in son haftasında West Ham United, Leeds United’ı 3-0 mağlup etti. Ancak alınan galibiyet Londra ekibinin ligde kalmasına yetmedi.

WEST HAM FARKLI KAZANDI

Londra Stadyumu’nda oynanan mücadelede West Ham United, Leeds United karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Taty Castellanos, 79. dakikada Jarrod Bowen ve 90+4. dakikada Callum Wilson kaydetti.

GALİBİYET YETMEDİ

West Ham United sezonu 39 puanla tamamladı. Tottenham’ın da kazanmasının ardından Londra temsilcisi, Wolves ve Burnley’nin ardından Premier Lig’den düşen üçüncü takım oldu.

LEEDS SEZONU 47 PUANLA TAMAMLADI

Leeds United ise sezonu 47 puanla kapattı. Konuk ekip son hafta mağlubiyetine rağmen ligde kalmayı başardı.

DECLAN RICE’IN ÜZÜNTÜSÜ

Eski takımı West Ham United’ın Premier Lig’den düştüğünü öğrenen Declan Rice’ın yaşadığı üzüntü dikkat çekti. İngiliz yıldızın aldığı haber sonrası moralsiz görüntüsü futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

PREMIER LİG’E VEDA ETTİLER

West Ham United böylece Premier Lig’e veda eden takımlar arasına katıldı. Londra ekibi gelecek sezon Championship’te mücadele edecek.

Alper Kızıltepe
