Haberler

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan’ın CHP Genel Merkezi'ne düzenlenen tahliye operasyonuna ilişkin değerlendirmesini paylaştı. Öcalan "Bir siyasi partinin genel merkezine kapısını balyozla kırarak girmek demokraside olacak şey midir? Demokrasiye sanki bir lüksmüş, demagojiymiş, lafazanlıkmış gibi yaklaşarak önemsememenin sonuçları vahim bir hatadır" ifadelerini kullandı.

  • Abdullah Öcalan, CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından balyozla kapısı kırılarak tahliye edilmesini demokrasiye aykırı buldu.
  • Öcalan, CHP'ye yönelik uygulamaların demokrasi ve demokratik siyaset eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.
  • Polis, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararını tebliğ etmek ve tahliyeyi sağlamak için CHP Genel Merkezi'ne girdi.

CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi sırasında yaşananlar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Onlarca polisin sis bombalarıyla binaya girmesi ve "mutlak butlan" kararının iletilmesiyle Özgür Özel ve kurmayları binadan ayrılırken ortaya çıkan görüntüler yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

İMRALI'DA ÖCALAN İLE GÖRÜŞTÜLER

Dün İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan'ın CHP Genel Merkezi'ne yönelik tahliye operasyonu konusundaki değerlendirmelerini bugün kamuoyuyla paylaştı.

ÖCALAN'DAN DEMOKRASİ VURGUSU

DEM Parti İmralı heyetinin aktardığına göre Öcalan, "Bir siyasi partinin genel merkezine kapısını balyozla kırarak girmek demokraside olacak şey midir? Cumhuriyet Halk Partisine yönelik uygulamalar ve yaşanan gelişmeler, doğru işleyen bir demokrasinin ve demokratik siyasetin olmamasıyla ilgilidir. 

"VAHİM BİR HATADIR"

İşleri bu noktaya getiren sebep budur; cumhuriyetin temelindeki demokrasi ilkesinden yoksunluktur. Demokrasiye sanki bir lüksmüş, demagojiymiş, lafazanlıkmış gibi yaklaşarak önemsememenin sonuçları vahim bir hatadır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Polis ekipleri, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP kurultay davasına ilişkin kararını tebliğ etmek ve CHP Genel Merkezi'nin tahliyesini sağlamak üzere parti binasına girdi.

Ankara Valiliğince, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmesi üzerine polis ekipleri, partililerle müzakere girişimlerine başladı.

Genel Merkez'in bahçesindeki CHP Milletvekili Murat Emir ve beraberindekilerle görüşen polis ekipleri, bir süre bekledikten sonra Genel Merkez binasına giriş hazırlıklarına başladı.

Partinin demir bahçe kapısını yıkarak geçen ekiplere Genel Merkez bahçesindeki partililer, su ve cam şişe attı. Polis ekipleri, bahçede ve binada bulunan partililere biber gazıyla müdahale ederek Genel Merkez'e girdi.

CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin ardından genel merkezden ayrılan Özel, beraberinde bazı milletvekilleri ve partililerle Meclis'e doğru hareket etti.

Kaynak: ANKA
CHP'de yeni dönem! 'Mutlak butlan' kararı kapıya asıldı

İsimler tek tek söküldü, binaya girmek isteyen önce bu yazıyı okuyor
Özel'den 'Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?' sorusuna net yanıt

Kılıçdaroğlu kurultay ilan etmezse ne yapacak? Özel'den net yanıt
MHP'den dikkat çeken 'mutlak butlan' itirazı

MHP'den en net çıkış! Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturmasına itiraz geldi
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı

Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhg hg:

vaybe örgüt lideri demokrasiden bahsediyor

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlper eren:

vay be... bunu da konuşturdular ya..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus anne-kız cinayetinin gerekçeli kararında dikkat çeken vurgular

Bodrum’daki anne-kız cinayetinin gerekçeli kararından korkunç detaylar
Ederson'dan İlkay'a büyük ayıp

Ederson'dan İlkay'a küfür gibi hareket!

Davutoğlu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: 48 saat içinde birbirine zıt iki çelişkili karar

Davutoğlu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: 48 saat içinde...
Rasim Ozan Kütahyalı'nın parolası deşifre oldu: 5 lira kullanmışlar

Rasim Ozan Kütahyalı'nın parolası deşifre oldu: 5 lira kullanmışlar
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 59 kişi tutuklandı

Yasa dışı bahis operasyonunda 59 tutuklama
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi