Jorge Jesus'tan büyük sürpriz! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jorge Jesus’un, Al Nassr ile yeniden anlaşma sağladığı öne sürüldü. Cristiano Ronaldo’nun sözleşme sürecinde etkili olduğu iddia edildi.

  • Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile yeniden anlaşma sağladı.
  • Portekizli teknik adam, kulüple 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
  • Cristiano Ronaldo, yönetime Jorge Jesus ile devam edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Adı son günlerde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jorge Jesus cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Portekizli teknik adamın Al Nassr ile yeniden anlaşma sağladığı öne sürüldü.

AYRILIK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da şampiyonluk yaşayan Jorge Jesus, sezon sonunda yaptığı açıklamalarda kulüpten ayrılacağının sinyallerini vermişti. Deneyimli teknik adamın adı yeniden Süper Lig devleriyle anılmaya başlamıştı.

AL NASSR İLE YENİDEN ANLAŞTI

Suudi gazeteci Bukairy’nin haberine göre Al Nassr yönetimi, Jorge Jesus ile yeniden anlaşma sağladı. Haberde Portekizli teknik adamın kulüple 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.

CRISTIANO RONALDO DETAYI

Anlaşmada Cristiano Ronaldo’nun etkili olduğu öne sürüldü. Portekizli yıldızın yönetime Jorge Jesus ile devam edilmesi yönünde görüş bildirdiği ifade edildi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İDDİALARI VARDI

Jorge Jesus’un adı son günlerde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile sık sık anılıyordu. Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, “Şampiyon olamadığım tek yer Fenerbahçe’ydi. Belki de Fenerbahçe’de tamamlanması gereken bir hikayem vardır” sözleriyle dikkat çekmişti.

“İKİ TÜRK TAKIMI İLGİLENDİ”

Jorge Jesus ayrıca Türkiye’den iki büyük kulübün kendisiyle ilgilendiğini söylemişti. Portekizli teknik adam, “Türkiye’de üç büyük takım var: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üçünden ikisi benimle ilgilendi” ifadelerini kullanmıştı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Al Nassr ile Jorge Jesus arasındaki yeni anlaşmanın kısa süre içerisinde resmen duyurulmasının beklendiği aktarıldı. Portekizli teknik adamın kariyerine Suudi Arabistan’da devam etmeye yakın olduğu ifade edildi.

Alper Kızıltepe
