Diyarbakır ve Malatya'yı birbirine bağlayan köprü hasar aldı

Diyarbakır ile Malatya arasındaki köprü, Karakaya Barajı'ndaki su tahliyesi nedeniyle hasar gördü ve tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Diyarbakır ile Malatya illerini birbirine bağlayan, Çüngüş ilçesinde Karakaya Barajı'nın alt tarafında bulunan köprü, barajdaki su tahliyesi nedeniyle hasar gördü ve ulaşıma kapatıldı.

Fırat Nehri üzerinde bulunan Türkiye'nin üçüncü büyük barajı olan Karakaya Barajı'nda, baraj göletinin dolması üzerine günlerdir su tahliyesi yapılıyor. 6 tabak su tahliyesinin açık olduğu Karakaya Barajı'nda su tahliyesiyle oluşan basınçtan dolayı köprünün giriş kısmı zarar gördü. Yetkililer herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için köprüyü tedbir amaçlı ulaşıma kapattı. Bir zamanlar iki ili birbirine bağlayan bu köprü, simdi suların şiddetine karşı ayakta durmaya çalışıyor. Köprü, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi ve Malatya'nın Pütürge ilçelerini birbirine bağlıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
