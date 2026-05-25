Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Türkiye’de de çok sayıda mağazası bulunan Danimarka merkezli Flying Tiger Copenhagen’ın satış sürecinde sona yaklaşıldı. İngiliz yatırım şirketi Modella Capital’in zinciri devralması beklenirken, şirketin dünya genelinde yaklaşık 900 mağazası bulunuyor. Flying Tiger’ın daha önce finansal yeniden yapılanma sürecine girdiği ve şirkete 160 milyon sterlinlik sermaye desteği sağlandığı belirtildi.

Danimarka merkezli Flying Tiger Copenhagen’ın satış sürecinde sona yaklaşıldığı iddia edildi. Türkiye’de de çok sayıda mağazası bulunan perakende zincirinin, İngiltere merkezli yatırım şirketi Modella Capital tarafından devralınmasının beklendiği belirtildi.

SATIŞ GÖRÜŞMELERİNDE KRİTİK AŞAMA

İngiliz basınında yer alan haberlere göre şirketin sahibi konumundaki Danske Bank ve Nordea, satış görüşmelerinde önemli ilerleme kaydetti. Süreçte Modella Capital’in zinciri satın almaya en yakın taraf olduğu ifade edildi.

900’E YAKIN MAĞAZASI BULUNUYOR

Renkli kırtasiye ürünleri, ev aksesuarları ve hediyelik eşyalarıyla bilinen Flying Tiger Copenhagen’ın dünya genelinde yaklaşık 900 mağazası bulunuyor. Şirketin İngiltere’de yaklaşık 80 mağazası faaliyet gösterirken, İsrail, Vietnam ve Filipinler’de de franchise operasyonları yer alıyor. Markanın Türkiye’de de çok sayıda mağazası bulunuyor.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE SATIN ALMALAR ARTIYOR

İngiltere’de son dönemde yaşanan ekonomik baskılar ve mağaza kapanmaları nedeniyle perakende sektöründe yeniden yapılandırma ve satın alma süreçlerinin hız kazandığı belirtiliyor.

Modella Capital daha önce Claire's Accessories ve WHSmith’in cadde mağazalarını da bünyesine katmıştı. WHSmith mağazalarının “TG Jones” markasıyla yeniden yapılandırılması sektörde dikkat çekmişti.

ŞİRKET DAHA ÖNCE YENİDEN YAPILANDIRILMIŞTI

Flying Tiger Copenhagen’ın 2025 yılında kapsamlı bir finansal yeniden yapılanma sürecine girdiği, şirkete yaklaşık 160 milyon sterlinlik sermaye desteği sağlandığı aktarıldı. Mali danışmanların yıl başından bu yana yeni yatırımcı arayışını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
