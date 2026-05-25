Haberler

Hakan Safi'den Farioli bombası

Hakan Safi'den Farioli bombası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi’nin teknik direktör adayının Francesco Farioli olduğu öne sürüldü. Safi’nin ilk yıldız transfer hedefinin ise Marsilya forması giyen Mason Greenwood olduğu iddia edildi.

  • Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, takımın başına Francesco Farioli'yi getirmek istiyor.
  • Hakan Safi'nin transfer listesindeki ilk yıldız adayı Mason Greenwood.
  • Greenwood, Marsilya formasıyla 45 maçta 26 gol ve 11 asist yaptı.

Fenerbahçe’de başkan adaylarından Hakan Safi’nin teknik direktör ve transfer planı netleşmeye başladı. Safi’nin takımın başına Francesco Farioli’yi getirmek istediği öne sürüldü.

FARİOLİ İSMİ ÖNE ÇIKTI

Seçim çalışmaları kapsamında dernek ziyaretlerini sürdüren Hakan Safi’nin teknik direktör adayının Francesco Farioli olduğu belirtildi. İtalyan teknik adamın daha önce Alanyaspor ve Fatih Karagümrük’te görev yapması nedeniyle Türkiye’yi iyi tanımasının önemli bir avantaj olarak görüldüğü ifade edildi.

PORTO İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Francesco Farioli’nin Porto ile yaşadığı şampiyonluğun ardından Avrupa’da dikkat çeken teknik adamlardan biri haline geldiği belirtildi. Safi’nin özellikle genç ve modern futbol anlayışına sahip bir teknik direktör istediği öğrenildi.

MALDINI DETAYI

Hakan Safi daha önce yaptığı açıklamada Paolo Maldini ile yakın arkadaş olduğunu ve İtalyan futbol adamının kendisine danışmanlık yapacağını söylemişti. Farioli tercihinde bu bağlantının etkili olduğu iddia edildi.

İLK YILDIZ HEDEFİ GREENWOOD

Hakan Safi’nin transfer listesindeki ilk yıldız adayının ise Mason Greenwood olduğu öne sürüldü. Marsilya forması giyen İngiliz futbolcunun sağ kanat dışında santrfor ve forvet arkası pozisyonlarında da oynayabildiği belirtildi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Greenwood bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı 45 maçta 26 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. İngiliz yıldızın birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde yer aldığı ifade edildi.

SEÇİMİ KAZANIRSA HAREKETE GEÇECEK

Hakan Safi’nin seçimi kazanması halinde Francesco Farioli ve Mason Greenwood için hızlı şekilde resmi girişimlere başlamayı planladığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli camiada seçim öncesi transfer hareketliliği dikkat çekiyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı

Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Özel'den 'Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?' sorusuna net yanıt

Kılıçdaroğlu kurultay ilan etmezse ne yapacak? Özel'den net yanıt
Barajın kapakları açıldı, köprü suyun debisine dayanamadı

Baraj kapakları açıldı, iki ili birbirine bağlayan köprü dayanamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt için iyi haber! Petrol 100 doların altına geriledi

Akaryakıt için iyi haber! Petrol sert düştü
MHP'den dikkat çeken mutlak butlan itirazı

MHP'den en net çıkış! Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturmasına itiraz geldi
Zeugma'nın Çingene Kızı Mozaiğinin 13. kayıp parçası ABD'den Türkiye'ye getirildi

Çingene Kızı mozaiğinin kayıp paneli ABD'den Türkiye'ye getirildi
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı

Bilgi Üniversitesi için YÖK'ten açıklama! Öğrenciler kutlama yaptı
Görüşmeler başlıyor! Uğurcan için gerekeni yaptılar

Uğurcan için beklenen karar çıktı

Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak

Planı bambaşka! Bu iddia doğruysa CHP'de taşlar yerinden oynar
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi