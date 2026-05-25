Çin'de sel alarmı: Binlerce kişi tahliye edildi
Çin'in Anhui ve Hubey eyaletlerinde sel tehlikesi nedeniyle en yüksek seviyede kırmızı alarm verildi. 1805 kişi tahliye edilirken, bölgeye yardım ekibi gönderildi.
ÇİN'de sel tehlikesi nedeniyle acil durum uyarısı yapıldığı ve binlerce kişinin güvenli alanlara taşındığı bildirildi.
Çin Su Kaynakları Bakanlığı ve Çin Meteoroloji İdaresi, ülkenin iç kesimlerindeki Anhui eyaletinin batısı ve Hubey eyaletinin doğusundaki yerleşimler için en yüksek uyarı seviyesi olan 'kırmızı alarm' ilan etti. Selden etkilenen bölgelerde 1805 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, sahada durum tespiti yapmak ve sellerden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılamak üzere bir çalışma ekibinin bölgeye gönderildiğini açıkladı.