Son maçında kabusu yaşdı! Messi'ye Dünya Kupası öncesi şok

Dünya Kupası öncesi Inter Miami'yle son maçına çıkan Lionel Messi Messi, sakatlık şüphesiyle oyundan çıktı. Messi'nin durumu kulüp doktorları tarafından incelenecek.

  • Inter Miami - Philadelphia Union maçının 72. dakikasında Lionel Messi sol uyluğunu tutarak acı çekti ve oyundan çıktı.
  • Inter Miami Teknik Direktörü Guillermo Hoyos, Messi'nin ciddi bir sakatlığı olmadığını, yorgunluk nedeniyle oyundan çıktığını açıkladı.
  • Philadelphia Union maçı, Messi'nin 2026 Dünya Kupası öncesi Inter Miami formasıyla çıktığı son maçtı.

Lionel Messi’nin Inter Miami formasıyla Philadelphia Union karşısında yaşadığı anlar Arjantin’de büyük paniğe neden oldu. Dünya Kupası öncesi yıldız futbolcunun oyundan çıkmak istemesi endişe yarattı.

MESSİ OYUNDAN ÇIKMAK İSTEDİ

Inter Miami’nin Philadelphia Union ile oynadığı karşılaşmanın 72. dakikasında Lionel Messi’nin sol uyluk arkasını tutarak acı çektiği görüldü. Arjantinli yıldız daha sonra değişiklik işareti yaptı ve doğrudan soyunma odasına gitti.

ARJANTİN BASINI ALARMA GEÇTİ

Messi’nin oyundan çıkmasının ardından Arjantin basınında sakatlık iddiaları ortaya atıldı. 2026 Dünya Kupası öncesi yıldız futbolcunun durumuyla ilgili büyük endişe yaşandı.

“SAKAT DEĞİL, ÇOK YORGUN”

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Inter Miami Teknik Direktörü Guillermo Hoyos, Messi’nin ciddi bir sakatlığının olmadığını söyledi. Hoyos, “Herhangi bir sakatlığı işaret eden bir bilgi yok. Gerçekten çok yorulmuştu, oyundan çıkma isteği sadece yorgunluktan kaynaklandı. Saha çok ağırdı” ifadelerini kullandı.

“RİSK ALMAK İSTEMEDİK”

Messi’nin sol uyluğunu tutarak oyundan çıkmasıyla ilgili gelen sorulara da yanıt veren Hoyos, “Şüpheye düştüğünüzde risk almamak her zaman en iyisidir” dedi.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ SON MAÇIYDI

Philadelphia Union karşılaşması, Lionel Messi’nin Dünya Kupası öncesinde Inter Miami formasıyla çıktığı son maç oldu. Arjantinli yıldızın kısa süre içinde milli takım kampına katılması bekleniyor.

ARJANTİN TURNUVAYA 16 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK

Son Dünya Kupası’nın şampiyonu Arjantin, turnuvadaki ilk maçında 16 Haziran’da Cezayir ile karşı karşıya gelecek. Messi’nin sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Alper Kızıltepe
