Haberler

Alkollü sürücü rakamı az buldu, ikinci cezaya tepkisi polisleri gülümsetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'da gece saatlerinde yapılan alkol denetiminde 1.31 promil alkollü yakalanan yabancı uyruklu kadın yazılan 25 bin lira cezayı az buldu. Daha ehliyetine 6 ay süreyle el konulacağını ve bu süre içerisinde araç kullanması halinde 200 bin lira ceza uygulanacağını öğrenen kadın, tepkisini "Oha" sözleriyle dile getirirken, o anlar uygulama noktasında gülümseten görüntülere sahne oldu.

  • Isparta'da yabancı uyruklu kadın sürücü Heba A., alkol denetiminde 1.31 promil alkollü çıktı.
  • Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira para cezası kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
  • Sürücü, ehliyetine el konulacağını öğrenince 'Oha' diyerek tepki gösterdi; polisler gülümsedi.

Isparta'da gece saatlerinde gerçekleştirilen rutin alkol denetimlerinde ilginç anlar yaşandı. 

Polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu araç sürücüsü olan yabancı uyruklu Heba A. isimli kadın yapılan kontrolde 1.31 promil alkollü olduğu belirlendi. Ekipler tarafından kadına alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira cezai işlem uygulanırken, yazılan cezaları imzalayan kadın sürücü polis memurlarına ne kadar ceza yazıldığını sordu. Polis memurunun "25 bin lira" cevabını vermesi üzerine kadın sürücü cezayı az bulduğunu ifade ederek evrakları imzaladı.

CEZALARI DUYUNCA ŞAŞIRDI

Daha sonra ehliyetine 6 ay süreyle el konulacağını öğrenen kadın sürücü, polis memuruna şaşkınlıkla "Oha" diyerek tepki gösterdi. Kadının bu çıkışı uygulama noktasındaki ekipleri gülümsetti. Cezayı tekrar teyit etmek isteyen kadın sürücü, "6 ay ehliyetimi kullanamayacağım değil mi?" diye sordu. Polis memurunun, "Kullanırsan 200 bin lira para cezası var" demesi üzerine kadın sürücü bu kez, "Oha, ya lütfen yapma lo" sözleriyle tepki verdi. O anlar uygulama noktasında gülümseten görüntülere sahne olurken alkollü sürücü, işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Merkezi'ndeki görüntülere Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak

Planı bambaşka! Bu iddia doğruysa CHP'de taşlar yerinden oynar
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı

Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

TBMM'ye yaptığı yürüyüşle ilgili harekete geçildi
Eski takımının küme düştüğünü gören Declan Rice resmen yıkıldı

Dün geceye damga vuran görüntü

Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici

"Net bilgi şaşırmayın, Kılıçdaroğlu o ismi aday yapacak"
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Ve Fenerbahçe bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak

Çin'de kırmızı alarm! Sel riski nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi

Ülkede kırmızı alarm verildi! Yüzlerce kişi tahliye ediliyor
Demir çubuk yüklü kamyon devrildi, 15 kişi feci şekilde can verdi

Demir çubuk yüklü kamyon faciası! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi

CHP'li başkan harekete geçti! Kılıçdaroğlu için kesin ihraç talebi