163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Almanya’nın 1863 yılında kurulan köklü tekstil markası Eterna, ekonomik kriz nedeniyle faaliyetlerini tamamen durdurma kararı aldı. Şirketin üretim tesisleri ve 34 mağazası haziran sonunda kapanacak, tüm ürünler ise yarı fiyatına satışa çıkarıldı. Tasfiye sürecinde 400 çalışanın işine son verilirken, artan maliyetler ve düşen satışların markayı iflasa sürüklediği belirtildi. Avrupa tekstil sektöründe iflas dalgasının büyüdüğü ifade ediliyor.
Almanya’nın köklü tekstil üreticilerinden Eterna, yaşadığı ekonomik krizi aşamayarak faaliyetlerini tamamen durdurma kararı aldı. Şirketin tüm üretim tesisleri ve mağazaları haziran ayı sonunda kalıcı olarak kapatılacak.
TÜM ÜRÜNLER YARI FİYATINA SATILIYOR
Tasfiye süreci kapsamında Almanya genelindeki mağazalarda bulunan tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı. 1863 yılında kurulan ve özellikle gömlek üretimiyle dünya çapında bilinen markanın kapanışı, Avrupa tekstil sektöründeki ekonomik krizin son örneklerinden biri oldu.
400 ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERİLDİ
Passau merkezli şirketin iflas süreci kapsamında genel merkezde çalışan 400 personelin işine son verildi. Markanın ülke genelinde faaliyet gösteren 34 mağazasının da haziran sonuna kadar tamamen kapatılacağı açıklandı.
MALİYET ARTIŞLARI ŞİRKETİ ZORLADI
Sektör analizlerine göre hammaddede yaşanan maliyet artışları, düşen satış hacmi ve küresel ekonomik belirsizlikler Eterna’yı operasyonel olarak sürdürülemez hale getirdi. Alman tekstil markası Domino’nun da benzer gerekçelerle kapanma kararı aldığı belirtildi.
TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İFLAS DALGASI BÜYÜYOR
Avrupa’da tekstil ve hazır giyim sektöründe son iki yılda iflas ve konkordato başvurularında büyük artış yaşandığı ifade edildi. Uzmanlar, ekonomik dengelerde iyileşme sağlanamaması halinde önümüzdeki dönemde daha fazla büyük markanın piyasadan çekilebileceği uyarısında bulundu.