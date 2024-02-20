Tarihte bugün ne oldu? 21 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Şubat'ta yaşananlar!

21 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 21 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 21 Şubat tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1440 - Prusya Konfederasyonu oluşturuldu.

1613 - I. Mihail, Rus Çarı oldu.

1842 - John J. Greenough, dikiş makinesinin patentini aldı.

1848 - Karl Marx ve Friedrich Engels, Komünist Manifesto kitabını yayımladı.

1885 - Washington Anıtı tamamlandı.

1910 - Ahali Fırkası kuruldu.

1913 - Yanya, I. Balkan Savaşı sonucunda Yunanistan Krallığı'na katıldı.

1921 - Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti Meclisi, ülkenin ilk Anayasasını kabul etti.

1925 - Ünlü Amerikan dergisi, The New Yorker'ın ilk sayısı çıktı.

1927 - Time dergisi, Mustafa Kemal Paşa'yı ikinci kez kapak yaptı.

1934 - Balkan Hekimler Birliği kuruldu.

1939 - Türkiye, İspanya'daki Franco diktatörlüğünü resmen tanıdı.

1952 - Türkiye, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'nın (NATO) bir üyesi oldu; Lizbon'da yapılan toplantıya ilk defa katıldı.

1953 - Francis Crick ve James D. Watson, DNA molekülünün yapısını keşfettiler.

1958 - Barış sembolü, Gerald Holtom tarafından nükleer silahlanmayı protesto amacıyla tasarlandı.

1958 - Türkiye Profesyonel Futbol Ligi başladı: İlk maç İzmirspor-Beykoz arasında oynandı. İlk golü İzmirsporlu Özcan Altuğ attı.

1960 - Fidel Castro, Küba'daki tüm işletmeleri devletleştirdi.

1963 - Eski Millî Birlik Komitesi üyelerinden Alparslan Türkeş ve Numan Esin, sürgünden Türkiye'ye döndüler.

1964 - CHP Genel Başkanı ve Başbakan İsmet İnönü'ye suikast girişiminde bulunuldu. Olay yerinde yakalanan suikastçının herhangi bir örgüte mensup olmadığı, kendi başına hareket ettiği açıklandı.

1965 - Malcolm X (Malik El Şahbaz), New York'ta uğradığı bir suikast sonucu öldürüldü.

1968 - Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem, "Gayemiz her ilde bir imam-hatip okulu açmaktır" dedi.

1970 - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri Boğaziçi Köprüsü'nü protesto ettiler. Boğaziçi Köprüsü'nün temeli, 20 Şubat günü atılmıştı.

1970 - İsviçre Havayolları'na ait bir uçakta, Zürih yakınlarında havada patlayan bomba sonucu 38 yolcu ve 9 mürettebat öldü.

1970 - Yeni Asya gazetesi yayın hayatına başladı.

1971 - Yaşar Kemal, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) istifa etti.

1972 - SSCB'nin insansız uzay aracı Luna 20, Ay yüzeyine indi.

1973 - Bir İsrail savaş uçağı, Libya Havayollarına ait bir yolcu uçağını, Sina çölü üzerinde düşürdü: 108 kişi öldü.

1974 - İsrail askeri birlikleri, Mısır ile varılan antlaşma uyarınca Süveyş Kanalının batısını tamamen boşalttılar.

1974 - Yaşar Kemal, Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanlığına seçildi.

1977 - Daha önce yasaklanan Emanuelle adlı film Danıştay kararıyla yeniden gösterime girdi.

1978 - Yahya Demirel ve ortağı Z. Hakkı Alpaz, vergi kaçırdıkları iddiasıyla yargılandıkları Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesince, 17 ay hapse mahkûm edildiler.

1980 - TEKEL'de ve tekstil iş kolunda grevler başladı.

1986 - Metallica, 3. albümleri Master of Puppets'i çıkardı.

1989 - Sovyetler Birliği'nin, Prag Baharı olarak adlandırılan olaylar sonucunda Çekoslovakya'yı işgalini protesto etmek için kendini yakan Çek öğrencinin mezarına çiçek koyan yazar Vaclav Havel, 9 ay hapse mahkûm oldu.

1993 - Eczacıbaşı Bayan Voleybol Takımı, Avrupa Konfederasyon Kupası'nda ikinci oldu.

2000 - İlk cinsellik dersi, pilot olarak seçilen Eminönü Atatürk İlköğretim Okulu'nda verildi.

2001 - Türkiye kamuoyunda, "Kara Çarşamba" olarak adlandırılan büyük bir ekonomik kriz patlak verdi. Bankalar arası para piyasasında gecelik faiz, % 6200'e kadar çıktı.

2007 - Amerikalı gök bilimciler, ilk kez Güneş gibi bir yıldızın çevresinde dönen bir gezegenin atmosferinin bileşenlerini analiz ettiklerini açıkladı.

2008 - Türkiye, Kuzey Irak'ta Güneş Operasyonu'na başladı.

2020 - İran'da genel seçimler yapıldı.

DOĞUMLAR

1728 - III. Petro, Rus Çarı (ö. 1762)

1769 - Hudson Lowe, İngiliz general (ö. 1844)

1791 - Hezekiah Augur, Amerikalı heykeltıraş ve mucit (ö. 1858)

1836 - Léo Delibes, Fransız besteci (ö. 1891)

1857 - Jules de Trooz, Belçikalı bir Katolik Partisi siyasetçi (ö. 1907)

1859 - George Lansbury, İngiliz İşçi Partisi lideri (yoksullardan yana reformlarıyla ünlenen ve barış yanlılığı dolayısıyla istifaya zorlanan) (ö. 1940)

1885 - Sacha Guitry, Fransız aktör, yönetmen ve senarist (ö. 1957)

1893 - Andrés Segovia, İspanyol müzisyen (20. yüzyılın en önemli gitarcısı olarak kabul edilen) (ö. 1987)

1903 - Anais Nin, Fransız günlük yazarı (ö. 1977)

1904 - Aleksey Kosigin, SSCB Devlet Başkanı (ö. 1980)

1907 - Wystan Hugh Auden, İngiliz kökenli Amerikalı şair ve aydın (1930'larda Büyük Bunalım sırasında solun kahramanlarından biri olarak ünlenen) (ö. 1973)

1914 - Taha Carım, Türk diplomat ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi (ö. 1977)

1921 - John Rawls, Amerikalı filozof (ö. 2002)

1924 - Robert Mugabe, Zimbabve'nin ilk Devlet Başkanı

1925 - Sam Peckinpah, Amerikalı sinema yönetmeni (ö. 1984)

1927 - Hubert de Givenchy, Fransız moda tasarımcısı

1933 - Nina Simone, Amerikalı şarkıcı, piyanist ve insan hakları savunucusu (ö. 2003)

1934 - Aytekin Kotil, Türk siyasetçi (ö. 1992)

1946 - Alan Rickman, İngiliz oyuncu ve yönetmen (ö. 2016)

1946 - Anthony Daniels, İngiliz oyuncu

1954 - Francisco X. Alarcón, Amerikalı şair (ö. 2016)

1955 - Kelsey Grammer, Amerikalı komedyen ve oyuncu

1958 - Jack Coleman, Amerikalı oyuncu

1962 - Chuck Palahniuk, Amerikalı yazar

1962 - David Foster Wallace, Amerikalı roman, deneme ve kısa öykü yazarı (ö. 2008)

1963 - William Baldwin, Amerikalı oyuncu

1964 - Scott Kelly, Amerikalı astronot

1966 - İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk iş adamı ve spor yöneticisi

1979 - Jennifer Love Hewitt, Amerikalı sinema oyuncusu ve şarkıcı

1979 - Tiziano Ferro, İtalyan şarkıcı

1980 - Jigme Khesar Namgyal Wangchuck, Bhutan'ın 5. Kralı

1984 - David Odonkor, Alman futbolcu

1986 - Derya Uluğ, Türk şarkıcı

1987 - Ashley Greene, Amerikalı sinema oyuncusu

1987 - Elliot Page, Kanadalı sinema oyuncusu

1988 - Cenk Gönen, Türk kaleci

1989 - Corbin Bleu, Amerikalı oyuncu

1991 - Riyad Mahrez, Faslı futbolcu

ÖLÜMLER

1554 - Hieronymus Bock, Alman fizikçi ve botanikçi (d. 1498)

1677 - Baruch Spinoza, Hollandalı filozof (d. 1632)

1730 - XIII. Benedictus, Papa (d. 1649)

1930 - Ahmed Şah Kaçar, İran Şahı (d. 1898)

1934 - Augusto César Sandino, Nikaragualı gerilla önderi (d. 1895)

1941 - Frederick Banting, Kanadalı tıp doktoru ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1891)

1941 - Walter T. Bailey, Afroamerikan mimar (d. 1882)

1949 - Ali Çetinkaya (Kel Ali), Türk siyaset ve devlet adamı (Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından) (d. 1878)

1954 - Ekrem Güyer, Türk müziği bestecisi ve ses sanatçısı (d. 1921)

1954 - Faize Ergin, Türk sanat müziği bestecisi ve tanburi (d. 1894)

1965 - Malcolm X, Amerikalı siyahi aktivist (suikast) (d. 1925)

1967 - Charles Beaumont, Amerikalı yazar (d. 1929)

1971 - Ercüment Kalmık, Türk ressam (lirik-soyut anlayıştaki çalışmalarıyla tanınan) (d. 1909)

1984 - Mihail Şolohov, Rus yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1905)

1988 - Atilla Tokatlı, Türk yazar, çevirmen ve yönetmen (d. 1934)

1988 - Süreyya Duru, Türk sinema yönetmeni ve yapımcı (d. 1930)

1991 - Margot Fonteyn, İngiliz dansçı ve balerin (d. 1919)

1993 - Inge Lehmann, Danimarkalı sismolog (d. 1888)

1993 - Tolon Tosun, Türk spor adamı, atlet ve diş hekimi (d.1931)

1999 - Stanislaw Wojciech Mrozowski, Polonyalı fizikçi (d. 1902)

2005 - Nermi Uygur, Türk felsefe profesörü ve yazar (d. 1925)

2013 - Berfo Kırbayır, Türk Cumartesi Annesi (d. 1907)

2014 - Zübeyir Kemelek, Türk bürokrat (d. 1954)

2017 - Melih Gülgen, Türk sinema yönetmeni, senarist ve yapımcı (d. 1946)

2020 - Boris Leskin, Amerikalı sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu (d. 1923)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

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Bayburt'un Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu (1918)

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