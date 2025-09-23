Tarihi oturumda BM Genel Sekreteri Guterres'in sözleriyle salon buz kesti

Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu, New York'ta dünya liderlerinin katılımıyla başladı. İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve Rusya'nın Ukrayna işgali gölgesinde yapılan toplantılarda ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi isimlerin kürsüye çıkması bekleniyor.

"DÜNYA BİR ÇÖKÜŞE GİDİYOR"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, açılış konuşmasında örgütün tarihi sınavlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Dünya bir çöküşe gidiyor. Birleşmiş Milletler ilkeleri kuşatılmış durumda ve barış ile ilerlemenin temelleri çökmekte... 80 yıl sonra, BM kurucularının karşılaştığı aynı zorluklarla karşı karşıyayız" dedi.

"BURADA TARTIŞTIĞIMIZ KONU..."

Guterres, uluslararası düzenin sarsıldığını vurgulayarak, "Etkili çok taraflı kurumlar olmadan dünya kaosa sürüklenir" uyarısında bulundu. Uluslararası hukukun zorunluluğunu teyit etmek gerektiğini söyleyen Guterres, "Burada tartıştığımız konu milyonlarca insan için hayat veya ölüm meselesidir" ifadelerini kullandı.

GAZZE VURGUSU

Konuşmasında Gazze'ye özel olarak değinen Guterres, "Gazze'deki dehşet üçüncü yılına yaklaşıyor. Ölüm ve yıkımın boyutu diğer tüm çatışmaları aşıyor" diyerek uluslararası topluma çağrı yaptı.

Guterres'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Savaşın ne kadar barbar bir noktaya ilerlediğini görüyoruz. Buna izin vermememiz gerekiyor. Duruşumuz net olmalıdır. Uluslararası hukuka saygı duyacağız. Ortak bir duruş geliştirmeliyiz. Savaşa, şiddete karşı olmak ortak duruş olmalı. İnsafsız bir insan acıları çağına girdik. BM ilkeleri kuşatma altında.

"BİZİ BİR YAPAN PRENSİPLERİN ARKASINDA OLMALIYIZ"

Barışın temelleri, cezasızlık ve eşitsizliğin ağırlığı altında çöküyor. Bizi biz yapan prensiplerin arkasında olmalıyız. Gazze'de olanlara bakın. İdeallerimizi hayata geçirmeli ve tavizsiz bir şekilde uygulamalıyız. Ukrayna'ya bakalım. ABD ve müttefikleri barış için daha çok çabalamak zorunda.

"ARTIK BU KATLİAMA SON VERİLMELİ"

Hiçbir şey 7 Ekim'deki Hamas terörünü meşrulaştıramaz. Ama İsrail'in Filistinlilere yaşattıklarını da meşrulaştırılamaz. Hemen rehineler serbest bırakılmalı. İsrail de hemen sivillere olan saldırılarını bitirmeli. Artık bu katliama, insanların bu şekilde öldürülmesine son verilmeli. Gazze'deki dehşet, üçüncü korkunç yılına yaklaşıyor. Bunlar, temel insanlığa meydan okuyan kararların bir sonucu.

"GAZZE'DEKİ GİBİ BİR ŞİDDET GÖRMEDİM"

Bunlar, temel insanlığa meydan okuyan kararların bir sonucu. Gazze'deki gibi bir şiddet görmedim. Orada sistematik bir şekilde yapılan bir yok ediş var. Herkese, dünyanın her yerindekilere fırsat eşitliği tanımamız gerekiyor.

EŞİTLİK VURGUSU

İnsan hakları, siyasi, ekonomi; insan ayırt etmeden herkes için eşit olmalı."

BM'DE FİLİSTİN RÜZGARI

Öte yandan Fransa ve İngiltere başta olmak 10 ülkenin liderleri, son iki günde Filistin'i bir devlet olarak tanıdığını ilan etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bu anlamda bir Filistin zirvesine dönüştü. İngiltere, Avustralya, Portekiz ve Kanada zirveden bir gün önce kararlarını ilan etmişti.

Genel kurul sırasında ise Fransa, Monako, Lüksemburg, Belçika, Malta ve Andorra Filistin'i devlet olarak tanıdığını açıkladı. Bu adımlarla birlikte, 193 BM üyesi ülkeden, Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 156'ya yükselmiş oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyor.

Bu adım, Filistin ve Ortadoğu için tarihi bir ilerlemeye işaret ediyor. İki devletli çözümün önemine dikkat çeken liderlerin hamleleri, şu an için sembolik düzeyde kalsa da Gazze'de soykırım savaşını sürdüren İsrail'in üzerinde uluslararası baskının önemli ölçüde arttığına işaret ediyor.

KARARLAR İSRAİL'İ ÖFKELENDİRDİ

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, tanıma kararına karşı, işgal altındaki Filistin toprakları Batı Şeria'yı ilhak edecekleri tehdidinde bulundu. "Bir Filistin Devleti olmayacak" dedi.

Filistin devletinin kurulmasını yıllardır engellediklerini ve bunun olmasına izin vermeyeceklerini öne süren Netanyahu, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin sayısını iki katına çıkardıklarını ve bu yolda devam edeceklerini söyledi. Netanyahu, ülkelerin Filistin devleti tanıma yönündeki kararlarına ABD'den döndükten sonra yanıt vereceğini söyleyip "Bekleyin ve görün" sözleriyle, üstü örtülü Batı Şeria'yı ilhak tehdidinde bulundu.