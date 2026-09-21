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Suudi Arabistan, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji'ye ortak oluyor: 3 ildeki tesisleri ziyaret ettiler

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Suudi Arabistan, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji'ye ortak oluyor: 3 ildeki tesisleri ziyaret ettiler
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Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Saudi Aramco, Türkiye akaryakıt pazarındaki varlığını güçlendirmek için OYAK bünyesindeki Güzel Enerji’ye ortak olmaya hazırlanıyor. Aramco yöneticileri şirketin İzmir Aliağa, Samsun ve Kocaeli Gebze’deki tesislerini ziyaret ederken, Güzel Enerji’nin yüzde 30’unun satın alınmasına yönelik görüşmelerde sona yaklaşıldı. Ortaklık için birkaç ay içinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

  • Suudi Arabistan, Karaman ve Sivas'ta her biri 1000 megavat kapasiteli toplam 2 bin megavat güneş santrali yatırımı yapacak.
  • Elektrik Üretim AŞ, bu santrallerde üretilen elektriği 30 yıl boyunca euro/cent üzerinden satın alacak.
  • Saudi Aramco, OYAK bünyesindeki Güzel Enerji'nin ilk etapta yüzde 30'unu satın almak üzere görüşmelerde son aşamaya geldi.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji alanında farklı sektörleri içeren çok yönlü bir iş birliği süreci yaşanıyor. Suudi Arabistan, Karaman ve Sivas'a her biri 1000'er megavattan toplam 2 bin megavat güneş santrali (GES) yatırımı yapacak.

KDV VE ÖTV DAHİL İTHALATTA UYGULANAN HER TÜRLÜ VERGİ VE HARÇTAN MUAF OLACAK

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), bu santrallerde üretilen elektriği, 30 yıl boyunca euro/cent üzerinden satın alacak. Yatırım; gümrük vergisi, KDV ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dahil ithalatta uygulanan her türlü vergi, harç, mali yükümlülük, ücret, fon ve paylardan muaf olacak.

Türkiye, tesislerin yapılacağı arazilerle ilgili tüm işlemleri yerine getirecek ve araziyi hazır halde Suudi Arabistan’ın söz konusu yatırımı yapacak şirketine kiralayacak.

PETROL SEKTÖRÜNDE DE ORTAKLIK

Saudi Aramco da OYAK'la petrol ve akaryakıt sektörüne yönelik ortaklık için görüşmelerini sürdürüyor. Saudi Aramco, OYAK bünyesinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketi Güzel Enerji’nin tesislerini ziyaret etmeye başladı. Aramco yöneticilerinin, İzmir Aliağa’daki tesisleri ziyaret ettikleri, Samsun ve Gebze tesislerini de yerinde gördükleri belirtildi.

Saudi Aramco’nun; TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol’ü kontrol eden Güzel Enerji’yle ortaklık görüşmelerinin, birkaç ay içinde sonuçlanması ve resmi bir aşamaya geçmesi bekleniyor.

Sektör kaynakları, "Ortaklık görüşmelerinin büyük ölçüde tamamlandığı duyumunu alıyoruz. Bu görüşmelerle ilgili birkaç aya kadar bir açıklama yapılabilir" dedi.

GüzelEnerji’nin, internet sitesine göre şirketin akaryakıt ve LPG terminalleri ve kapasiteleri şöyle:

- Gebze Terminali

Depolama Kapasitesi: 104.813 m³

İskele Kapasitesi: 42.000 DWT

- Aliağa Terminali

Depolama Kapasitesi: 123.144 m³

İskele Kapasitesi: 100.000 DWT

- Aliağa LPG Terminali

Depolama Kapasitesi: 5.720 m³

Güzel Enerji ile Shell & Turcas Petrol AŞ, Samsun Akaryakıt Depolama AŞ’nin (SADAŞ) de yarı yarıya hissedarı.

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Suudi Arabistan ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco, ağustos ayında Türkiye akaryakıt pazarına girmek için harekete geçmişti. Şirket, OYAK’ın bünyesindeki Güzel Enerji'nin ilk etapta yüzde 30’unu satın almak üzere yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelmişti. 

Kaynak: ANKA
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFeza Can:

Sata sata bitiremediler tam sattılar bitti dedik bi baktık ki bitmemiş devam ediyor daha satmazlar artık dedik baktık ki sattıkça sattılar sattıkça sattılar

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