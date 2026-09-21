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Aksaray'da düğünde yorgun mermi kadını yaraladı, ateş açan 10 kişiden 9'u tutuklandı

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Aksaray'da düğünde yorgun mermi kadını yaraladı, ateş açan 10 kişiden 9'u tutuklandı
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Aksaray'ın Bağlıkaya beldesinde 13 Eylül'de bir düğünde havaya ateş açılması sonucu düşen yorgun mermi bir kadını yaraladı. Jandarmanın gözaltına aldığı, tabanca ateşleyen 10 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi; yaralı kadının tedavisi sürüyor ve sağlık durumu iyi.

Aksaray'da bir düğünde havaya ateş açılması sonucu düşen yorgun mermi bir kadının yaralanmasına neden olurken, tabanca kullanan 10 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 13 Eylül tarihinde Aksaray'ın merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir düğünde havaya ateş açılması sonucu yorgun mermi Nilüfer D. isimli kadının omuzuna isabet etti. Yaralanan kadın, olay yerine çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri, düğünde tabanca ateşleyen 10 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Tabancaların da ele geçirildiği operasyonda şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan 10 magandadan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralanan kadının tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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