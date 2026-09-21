Taylor Swift yüzüğünü gösterip haykırdı: İşte benim kocam

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Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, eşi Travis Kelce'nin formasını giydiği Kansas City Chiefs'in Indianapolis Colts ile karşılaştığı maçı tribünden takip etti. Kelce'nin sezonun ilk touchdown'ını yapmasının ardından ayağa fırlayan Swift, evlilik yüzüğünü göstererek kutlama yaptı. Kameralara yansıyan görüntülerde ünlü şarkıcının "İşte benim kocam!" dediği görüldü.

EŞİNİ AİLESİYLE BİRLİKTE İZLEDİ

36 yaşındaki Taylor Swift, 20 Eylül'de Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı locadan takip etti. Ünlü şarkıcının yanında annesi Andrea Swift, babası Scott Swift ve kayınvalidesi Donna Kelce de yer aldı.

KELCE TOUCHDOWN YAPINCA YERİNDE DURAMADI

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Travis Kelce, sezonun ilk touchdown'ını yaptı. Eşinin sayı bulmasının ardından büyük sevinç yaşayan Swift ayağa kalkarak kutlama yaptı.

EVLİLİK YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERDİ

Swift'in kutlaması sırasında yaptığı hareket ise gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Parmağındaki evlilik yüzüğünü işaret eden ünlü şarkıcının kameralara yansıyan görüntülerde "İşte benim kocam!" dediği görüldü.

EVLENDİKTEN SONRA İKİNCİ KEZ TRİBÜNDE

Taylor Swift ile Travis Kelce, 3 Temmuz 2026'da New York'taki Madison Square Garden'da evlendi. Swift, evliliklerinin ardından Kelce'nin ikinci Chiefs maçını da tribünden takip etmiş oldu.

Kısa spot: Taylor Swift, eşi Travis Kelce'nin sezonun ilk touchdown'ını yapmasının ardından tribünde büyük sevinç yaşadı. Evlilik yüzüğünü gösteren dünyaca ünlü şarkıcının "İşte benim kocam!" diye seslendiği anlar kameralara yansıdı.