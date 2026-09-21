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Düğünde Amedspor-Beşiktaş coşkusu! Maç izlerken halay çektiler

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Düğünde Amedspor-Beşiktaş coşkusu! Maç izlerken halay çektiler
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Amedspor-Beşiktaş maçının oynandığı sırada bir düğünde renkli görüntüler yaşandı. Davetliler karşılaşmayı takip ederken halay çekmeye devam etti. Maç heyecanı ve düğün coşkusunun bir arada yaşandığı anlar beğeni topladı.

Trendyol Süper Lig'deki Amedspor- Beşiktaş karşılaşması, sahadaki mücadelenin yanı sıra düğünde yaşanan renkli anlarla da dikkat çekti.

MAÇI İZLERKEN HALAY ÇEKTİLER

Amedspor'un 3-2 kazandığı karşılaşma sırasında düğün eğlencesi de devam etti. Davetliler, maçın heyecanını takip ederken müzik eşliğinde halay çekmeyi de ihmal etmedi. Maç heyecanı ile düğün coşkusunun aynı anda yaşandığı anlar, görüntülere yansıdı.

Kaynak: Haberler.com
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