Suudi Arabistan'ın güzellik yarışması adayı kim? Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan yarışması adayı kim oldu?

Kadınların iş hayatına girebilmesi, araba kullanabilmesi ve sinema ile konser gibi etkinliklere katılabilmesi gibi reform adımlarını atan Veliaht Prens Selman, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Ülkeden aday olan Rumi Al-Qahtani ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Suudi Arabistan'ın güzellik yarışması adayı kim?Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan yarışması adayı kim oldu?

SUUDİ ARABİSTAN'IN GÜZELLİK YARIŞMASI ADAYI KİM?

Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına katılan Rumi Al-Qahtani isimli genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise "Özgürlük işareti" olarak yorumlandı. Uzun saçları ve güzelliğiyle adından söz ettiren adayın Instagram'da 870 bin takipçisi bulunuyor. Rumi Al-Qahtani paylaştığı pozlarla beğeni topladı.