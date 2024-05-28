Süleymaniye Camii Mimar Sinan'ın hangi eseri? Süleymaniye Camii ne zaman yapıldı, özellikleri neler? Süleymaniye Camii hakkında bilgiler…

Süleymaniye Camii'nin bilinmeyen özellikleri ve Süleymaniye Camii'nin mimarı kimdir soruları gündeme geliyor. Süleymaniye Camii defnedilen kişiler ve Süleymaniye Camii nerede olduğu araştırılıyor. Romalılar İstanbul'u bugün Fatih ilçesi sınırlarında kalan 7 tepe üzerine kurar. Bu yüzden İstanbul 7 tepe olarak tanımlanır. Bu tepeler aslında kaya zeminlerdir. Zaman içinde depreme en dayanıklı noktalardır. Süleymaniye Camii'nin kısaca hikayesi! Süleymaniye Camii nerede? Detaylar haberimizdedir…

SÜLEYMANİYE CAMİİ NEREDE?

Süleymaniye Camii, İstanbul'un Fatih ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Süleymaniye semtinde yer almaktadır. Bu tarihi cami, Haliç'e hakim bir tepe üzerine inşa edilmiş ve İstanbul'un önemli sembollerinden biridir.

SÜLEYMANİYE CAMİİ'YE NASIL GİDİLİR?

Süleymaniye Camii'ye ulaşım için pek çok seçenek mevcuttur. Vapur, tramvay, toplu taşıma araçları ve şahsi araçlarla camiye rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

İstanbul'un çeşitli noktalarından vapur seferleri ile Eminönü veya Karaköy'e gelip, oradan yürüyerek veya toplu taşıma araçlarıyla Süleymaniye'ye ulaşabilirsiniz.

Tramvayla gitmek isteyenler T1 Bağcılar-Kabataş hattını kullanarak Laleli veya Beyazıt duraklarında inebilirler.

Toplu taşıma araçlarıyla ulaşım için de çeşitli otobüs hatları kullanılabilir. Şahsi araçla gitmek isteyenler için ise cami çevresinde otopark seçenekleri bulunmaktadır.

SÜLEYMANİYE CAMİİ MİMAR SİNAN'IN HANGİ ESERİ?

Süleymaniye Camii, Mimar Sinan'ın kalfalık dönemi eseri olarak kabul edilir.

Mimar Sinan'ın meslek hayatında üç önemli eser dönemi vardır: çıraklık dönemi, kalfalık dönemi ve ustalık dönemi. Süleymaniye Camii, Mimar Sinan'ın mesleki olgunluğa ulaştığı ve mimari becerilerini en üst düzeyde sergilediği dönem olan kalfalık dönemine ait bir yapı olarak öne çıkar.

Süleymaniye Camii iç görünümü.

SÜLEYMANİYE CAMİİ NE ZAMAN YAPILDI?

Süleymaniye Camii 1550-1557 yılları arasında inşa edilmiştir. Bu camii, İstanbul'un en büyük ve en önemli yapılarından biridir.

SÜLEYMANİYE CAMİİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Süleymaniye Camii, Süleymaniye Külliyesi'nin bir parçası olarak medreseler, kütüphane, hastane, sıbyan mektebi, hamam, imaret, hazire ve dükkânlardan oluşur.

Süleymaniye Camii'nin Mimari Özellikler:

Kubbe Yüksekliği: 53 metre

Kubbe Çapı: 27,5 metre

Minare Sayısı: 4

Süleymaniye Camii içindeki çiniler.

Minare Yükseklikleri: İki tanesi üçer şerefeli ve 76 metre, diğer iki tanesi ikişer şerefeli ve 56 metre yüksekliğindedir.

İç Mekan: Cami içinde 238 pencere bulunur ve ışık alır. Granit ve mermer sütunlara dayanan hünkâr ve müezzin mahfili, minber ve mihrap işçilikleriyle dikkat çeker2.

Hazire: Caminin kıble tarafında Kanuni Sultan Süleyman'ın ve eşi Hürrem Sultan'ın bulunduğu bir hazire mevcuttur.

Süslemeler: Cami, sade bir yapıya sahip olup mihrap duvarındaki pencereler vitraylarla süslüdür. Mihrabın iki tarafındaki pencerelerde Fetih Suresi ve caminin ana kubbesinin ortasında Nur Suresi yazılıdır1.

Süleymaniye Camii, Klasik Osmanlı Mimarisinin en önemli örneklerinden biridir ve İstanbul'un tarihi alanları içinde yer almaktadır. Beyaz mermer ve kırmızı tuğla kullanılan dış cephesi estetik bir uyum içinde göz alıcı bir görüntü oluşturur. İç mekanı da büyüleyicidir ve ziyaret edilmeye değerdir.

SÜLEYMANİYE CAMİİ DEFNEDİLEN KİŞİLER KİMLER?

Kanuni Sultan Süleyman: Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman, 1520-1566 yılları arasında hüküm sürmüştür. Süleymaniye Camii'nin külliyesinde bulunan türbesinde defnedilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman, 1520-1566 yılları arasında hüküm sürmüştür. Süleymaniye Camii'nin külliyesinde bulunan türbesinde defnedilmiştir. Hürrem Sultan: Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi olan Hürrem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nun en etkili kadınlarından biridir. Onun da türbesi Süleymaniye Camii külliyesinde bulunmaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi olan Hürrem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nun en etkili kadınlarından biridir. Onun da türbesi Süleymaniye Camii külliyesinde bulunmaktadır. Sadrazam M. Ali Paşa

Hattat Ali Fuat

Serasker Hüseyin Avni Paşa

Kaptan- ı Derya Kayserili Ahmet Paşa

Safiye Sultan

Mimar Sinan'ın açık türbesi ise caminin arka tarafında yer alır.

SÜLEYMANİYE CAMİİ HAKKINDA KISA BİLGİ

Evliya Çelebi, Süleymaniye Camii'nin inşasını ayrıntılı bir şekilde kendi sözleriyle anlatır. Anlatımına göre, Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir yanından gelen yetenekli ustalar (yapı ustaları, işçiler, taşçılar ve mermerciler), ilk üç yıl boyunca yalnızca caminin temellerini inşa etmek için çalışırlar. Takip eden üç yıl boyunca, caminin üst yapısı tamamlanır. Daha sonra, caminin kubbesi inşa edilir. Evliya Çelebi'ye göre, bu kubbe Ayasofya'nın kubbesinden bile daha yuvarlaktır ve tüm dünyayı kaplayacak kadar büyük görünmektedir.