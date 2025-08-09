SON DEPREMLER! 9 Ağustos deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, 9 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen depremlerle ilgili güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor. Türkiye, jeolojik yapısı itibarıyla sık sık farklı şiddetlerde sarsıntılar yaşanan bir bölge konumunda bulunuyor. Günlük hayatta genellikle fark edilmeyen hafif titreşimler zaman zaman halk arasında endişeye yol açan daha güçlü depremlerle de kendini gösterebiliyor. Yetkililer, deprem riskine karşı vatandaşları bilinçlendirmeye ve gerekli önlemleri almaya devam ediyor. 9 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen depremler ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. 9 Ağustos deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel deprem verilerini vatandaşlara hızlı ve güvenilir şekilde ulaştırıyor. Bölgesel deprem hareketlerini yakından takip eden kurum, internet sitesi üzerinden son 500 deprem kaydını kamuoyuna açık şekilde sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, ülkemizde meydana gelen depremlerle ilgili en güncel ve doğru bilgileri halkla anında paylaşmaya devam ediyor. Teknolojik altyapısı sayesinde deprem verilerini hızlı bir şekilde analiz eden AFAD, yaşanan her sarsıntıyı titizlikle takip ederek, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve bilinçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla bilgileri kamuoyuna zaman kaybetmeden ulaştırıyor. Bu sayede toplumun depremle ilgili gelişmelerden haberdar olması ve gerekli önlemleri alması hedefleniyor.

9 AĞUSTOS 2025 DEPREM OLDUMU?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitelerini düzenli olarak takip edebilir. Bu platformlarda, yaşanan depremler anlık olarak kaydedilir ve detaylı analizlerle kamuoyuna sunulur. Güncel olarak son 500 deprem kaydına kadar tüm sarsıntılar hakkında güncel bilgilere ulaşmak mümkündür.