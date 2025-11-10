SON DEPREMLER! 10 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin hemen ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı veriler, vatandaşların gündeminin merkezi haline geldi. Birçok ilde hissedilen sarsıntı kısa süreli panik yarattı ve sosyal medyada "Az önce deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı. Resmî açıklamalar sayesinde depremin büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili merak edilen detaylar netlik kazandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketlilikleri 7 gün 24 saat boyunca izlemeyi sürdürüyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen depremler, gelişmiş gözlem sistemleri aracılığıyla anlık olarak analiz edilip kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde kurulu geniş sismik ağ sistemiyle yer hareketlerini anında tespit ediyor. Hem AFAD hem de Kandilli tarafından yayımlanan "Son Depremler" listesi, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlarken, deprem uzmanları için de önemli bir analiz kaynağı oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın paylaştığı deprem listelerinde sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik detaylar yer alıyor. Bu veriler, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasına yardımcı olurken, yanlış söylentilerin yayılmasının önüne geçiyor. AFAD, düzenli güncellemelerle vatandaşların deprem bilincini artırmayı hedefliyor ve yıl boyunca çeşitli eğitim ile tatbikat çalışmalarını sürdürüyor.

10 KASIM 2025 İSTANBUL VE TÜRKİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

10 Kasım 2025 Pazartesi sabahı İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem, kısa süreli panik ve endişeye yol açtı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, sarsıntıyı daha belirgin şekilde hissetti. Sosyal medyada ise "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı.

Kısa süre sonra AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremle ilgili ilk resmi verileri paylaştı. Açıklamalarda depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği detaylı şekilde aktarıldı. Kurumlar, vatandaşlara yalnızca resmî kaynaklardan gelen bilgilere güvenmeleri yönünde uyarıda bulundu.

AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" listeleri, Türkiye genelindeki sismik hareketliliğe dair en güncel verileri sunarken, bilim insanları ve araştırmacılar için de güvenilir bir referans olmayı sürdürüyor.