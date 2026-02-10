Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Kurtlar Vadisi dizisinde "Cerrahpaşalıların Ablası" karakteriyle izleyicinin hafızasında yer edinen Şıvga Gerez'den üzen haber geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören Gerez, 56 yaşında hayatını kaybetti.

KANSERLE MÜCADELESİNİ KENDİSİ DUYURMUŞTU

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Şıvga Gerez, 2025 yılında kanser hastalığına yakalandığını duyurmuştu.Tedavi sürecine dair saçlarını kazıttığı son halini paylaşan Gerez, "Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz biiznillah" ifadelerini kullanmıştı. Gerez, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

SON YILLARDA FARKLI ALANLARDA YER ALDI

Oyunculuğa ara verdikten sonra ekranlarda daha sınırlı yer alan Şıvga Gerez, son dönemde Metafizik ve Parapsikoloji Uzmanı kimliğiyle çeşitli yayınlara katılıyordu.

İBO SHOW İLE TANINMIŞTI

Geniş kitleler onu Kurtlar Vadisi ile tanısa da Şıvga Gerez, televizyon kariyerine İbo Show programında oryantal olarak başladı. Daha sonra oyunculuğa yönelen Gerez, dizide canlandırdığı karakterle uzun yıllar hafızalardan silinmedi.

ŞIVGA GEREZ KİMDİR?

Mürvet Şıvga Gerez, 29 Ocak 1970'te İstanbul'da doğdu. Şıvga Gerez'in sanat yolculuğu dansözlükle başladı. Sahnedeki güçlü duruşu ve performansı sayesinde kısa sürede dikkat çeken Gerez, eğlence dünyasında adını İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmesiyle daha geniş kitlelere duyurdu. Uzun yıllar İbo Show programında sergilediği dans performanslarıyla tanındı.

Bu süreçte yalnızca sahne sanatçısı olarak değil, ekran enerjisi yüksek bir isim olarak da öne çıktı. Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan Gerez, ilerleyen dönemde kariyer yönünü değiştirerek oyunculuğa yöneldi. Televizyon izleyicisinin hafızasında, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Cerrahpaşalıların Ablası" karakteriyle yer edindi.

Yeşilçam'ın tanınmış oyuncularından Üftade Kimi'nin kızı olan Gerez, "Dansöz" filmi başta olmak üzere çeşitli projelerde kamera karşısına geçti. Oyunculuğu bıraktıktan sonra ise sanat dünyasından uzaklaşarak parapsikoloji ve metafizik alanlarına yöneldi. Hayatının son yıllarında bu alanlardaki çalışmalarıyla bilinen Gerez, kamuoyunda daha çok bu yönüyle anılmaya başladı.