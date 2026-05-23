10+4 kuralı başını yaktı! Okan Buruk yıldız futbolcusunu takımda istemiyor

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, 2026-27 sezonu kadro planlamasına şimdiden hız verdi.

YENİ SEZON KADROSU ŞEKİLLENİYOR

Teknik Direktör Okan Buruk, TFF'nin 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda çalışmalara devam ederken, kadroda istemediği isimleri de belirliyor.

NELSSON'A KAPI GÖZÜKTÜ

Fanatik'te yer alan habere göre Okan Buruk, bonservisi kulüpte bulunan Victor Nelsson ile yolları ayırmaya kararlı. Danimarkalı stoperin de teknik direktörle çalışmayı istemediği belirtildi.

SÖZLEŞME FESİH

Hellas Verona'da kiralık olarak geçirdiği sezonda istediği performansı gösteremeyen ve takımının küme düşmesine engel olamayan Nelsson için Galatasaray, satış veya karşılıklı fesih seçeneklerini değerlendiriyor. Bu gelişmeyle birlikte sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson ile ayrılık kaçınılmaz görünüyor.