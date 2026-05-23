Tokyo’da gezen Türk çift Icardi ile karşılaştı: Oha Icardi, şaka gibi vallahi

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, tatil için bulunduğu Tokyo’da Türk taraftarlarla karşılaştı.

JAPONYA SOKAKLARINDA SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Tokyo’da gezen Türk çift, karşılarında Mauro Icardi’yi görünce büyük şaşkınlık yaşadı. O anlarda çiftin, “Oha Icardi. Şaka gibi vallahi” sözleri dikkat çekti.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Şaşkınlığın ardından Mauro Icardi ile sohbet eden çift, Arjantinli yıldızla birlikte fotoğraf da çektirdi. Icardi’nin samimi tavırları dikkat çekti.

TATİLİNE DEVAM EDİYOR

Sezonun sona ermesinin ardından Mauro Icardi’nin yurt dışında tatiline devam ettiği öğrenildi. Tokyo’daki karşılaşma futbolseverlerin ilgisini çekti.