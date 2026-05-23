Haberler

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Middlesbrough'u 90+5'te attığı golle 1-0 yenerek Premier Lig'e yükseldi.

İngiltere Championship play-off finalinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hull City, 1-0'lık skorla kazandı.

HULL CITY 90+5'TE ÖNE GEÇTİ

Başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Hull City'ye galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Oli McBurnie attı. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı. 

HULL CITY PREMİER LİG'DE

Bu sonuçla birlikte Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, gelecek yıl Premier Lig'de mücadele edecek. Ayrıca Premier Lig'de ilk kez bir Türk'ün sahibi olduğu takım mücadele edecek. 

300 MİLYON EURO KAZANDI

Rakibi attığı tek golle alt eden ve Premier Lig'e yükselen Sergej Jakirovic'in çalıştırdığı Hull City'nin kasasına 300 milyon Euro girdi. 

PREMIER LİG'E YÜKSELEN DİĞER TAKIMLAR

Championship'te normal sezonda Coventry ve Ipswich Town da Premier Lig'e yükselme başarısı göstermişti. Hull City, play-off'la birlikte Premier Lig'e yükselen son takım oldu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıskwwnc6j7n:

İzledim maçı helal olsun acun ve ekibine seneye hull city desteklyecez artık. Türkiye’ den de futbolcu götürse takıma çok güzel olur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tatilcilerin bayram çilesi erken başladı: İstanbul-İzmir otobanında kilometrelerce kuyruk oluştu

Büyük göç başladı: Araç kuyruğunun sonu görünmedi

EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga ve CEO'su Chus Bueno, Fenerbahçe'den özür diledi

Fenerbahçe'den özür dilediler!
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı

Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ben sana gitme dedim oğlum
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var

8 yıl sonra raftan inen dosyada emniyet müdürü dahil 23 tutuklama
İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu! Fransa kapıları kapandı