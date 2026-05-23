'Evi nasıl aldıysan öyle bırak' dönemi bitiyor

Yargıtay emsal kararıyla kiracıların evi boşaltırken boya ve badana yapma zorunluluğu olmadığını, doğal aşınma ve eskimenin ev sahibine ait olduğunu belirtti. Hukukçular, 'Evi nasıl aldıysan öyle bırak' sözünün tarih olduğunu vurguluyor.

Fahiş kira artışlarından, tahliye taleplerine kadar birçok derdi olan kiracının belini evden çıkarken daireyi boyatmak zorunda olması da büküyor. Ev sahibinin daireyi yeni boyanmış teslim etmiş olabileceğine dikkat çeken hukukçular; ev sahiplerinin o meşhur 'Evi nasıl aldıysan öyle bırak' sözünün artık tarih olduğunu dile getiriyor.

Kiracıların evi boşaltırken boya ve badana yapmak zorunda olup olmadığı tartışması Yargıtay'ın emsal kararıyla ayrı bir boyut kazandı. Kiracı - ev sahibi ilişkisinde bir dönemin kapandığına dikkat çeken Bursa Barosu avukatlarından Selman Nuri Kaya, evi yeni boyanmış teslim alan kiracının yıllar sonra daireden çıkarken 'Boya-badana yap da öyle çık' talebiyle karşılaşabildiğini söyledi. Kiracının evi boyatmak zorunda olmadığını savunan Avukat Kaya, hatta kira sözleşmesinde 'Boyanarak teslim edilecektir.' yazılmış olmasının bile yasal dayanak oluşturmayacağını dile getirdi. Ev sahibinin hor kullanma (kötü kullanım) kanıtlayamadığı sürece boya bahanesiyle depozitodan para kesemeyeceğini vurguladı. Haksız kesinti yapılması durumunda E-Devlet Kapısı üzerinden veya doğrudan icra takibi başlatarak depozitonuzun iadesini yasal yollarla talep edilebileceğini anlatan Avukat Selman Nuri Kaya, şu uyarılarda bulundu; "Eğer duvarlara bilerek zarar vermediyseniz (çizme, hor kullanma yoksa) sadece yılların getirdiği olağan eskime solma veya tavan kirlenmesi yaşandıysa bu kiracının sorumluluğunda değildir. Doğal kullanım sonucu ortaya çıkan bu tür tadilat ve boya masrafları tamamen ev sahibine aittir. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de verdiği emsal kararında sözleşmede yer alsa dahi boya badananın zorunluluk teşkil edilmediği belirtilmiştir. Kiracının sorumluluklarının sınırları, Türk Borçlar Kanunu'nun 334. maddesi ile çizilmiştir. Bu maddeye göre kiracı, taşınmazdaki olağan kullanım kaynaklı aşınma ve bozulmalardan sorumlu tutulamaz. Örneğin, duvar boyalarının zamanla solması, küçük çiziklerin oluşması veya parkelerin renginin matlaşması gibi durumlar, kiracının doğal sorumluluk alanının dışında değerlendirilir. Bu kapsamda, tahliye sırasında kiracının taşınmazı boyatma zorunluluğu bulunmamaktadır."

Yargıtay ne diyor

Öte yandan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin içtihat kararında şöyle denildi; "Depozito bedeli alınmış olup, tahliye sırasında kiracının mecuru borçsuz ve hasarsız tahliye ederek boş, temiz, boyalı ve bakımlı bir şekilde teslim edilmesi şartıyla depozitonun kiracıya aynen iade edileceği belirtilmiştir. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 316. maddesi hükmü uyarınca kiracı kiralananı tam bir özenle kullanmak ve aynı Kanunun 334. maddesi gereğince sözleşme sonunda aldığı hali ile kiralayana teslim etmekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla oluşan eskime ve bozulmalardan sorumlu olmayıp münhasıran kötü kullanım nedeniyle oluşan zarar ve hasardan sorumludur' denilmektedir. O halde eğer mecuru özenle kullandıysanız evi boşaltırken boya ve badana yapma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. O halde eğer mecuru özenle kullandıysanız evi boşaltırken boya ve badana yapma zorunluluğunuz bulunmamaktadır." - BURSA

