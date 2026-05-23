Acun Ilıcalı'nın mutluluk gözyaşları

İngiltere Premier Lig'e çıkan son takımın belli olacağı play-off final maçında, Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya geldi.

90+5'TE TARİHİ GOL

İki takımın da tribünleri dolduran 84 bin 506 taraftarın desteğini arkasına alarak rakip kalede etkili olmaya çalıştığı ikinci yarıda, skor 90+5. dakikada değişti. Hirakawa'nın sol taraftan ceza alanına ortaladığı topu kaleci Brynn uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlağı önünde bulan McBurnie'nin vuruşunda, top ağlara gitti.

HULL CITY PREMIER LİG'DE

Maçı 1-0 kazanan Hull City, gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek. Championship'te daha önce ligi ilk iki sırada bitiren Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig'e doğrudan yükselmişti.

ACUN ILICALI'NIN MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Kulübü satın aldığı ilk günden bu yana en büyük hedefinin Premier Lig olduğunu her fırsatta dile getiren ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı, maçın ardından büyük bir duygu patlaması yaşadı. Protokol tribününde büyük bir mutluluk yaşayan Ilıcalı, bitiş düdüğünün ardından sevinç gözyaşlarına hakim olamadı. Sahaya inerek teknik heyet ve futbolcularla tek tek kucaklaşan ünlü iş insanının o duygu dolu anları, İngiliz basını ve sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.