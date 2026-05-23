Haberler

Acun Ilıcalı'nın mutluluk gözyaşları

Acun Ilıcalı'nın mutluluk gözyaşları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi. Büyük bir mutluluk yaşayan Acun Ilıcalı maç sonunda sevinç gözyaşlarına hakim olamadı.

  • Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, play-off finalinde Middlesbrough'u 1-0 yenerek Premier Lig'e yükseldi.
  • Maçın tek golü 90+5. dakikada McBurnie tarafından atıldı.
  • Ilıcalı, maç sonunda sevinç gözyaşları döktü ve sahada futbolcularla kucaklaştı.

İngiltere Premier Lig'e çıkan son takımın belli olacağı play-off final maçında, Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya geldi.

90+5'TE TARİHİ GOL

İki takımın da tribünleri dolduran 84 bin 506 taraftarın desteğini arkasına alarak rakip kalede etkili olmaya çalıştığı ikinci yarıda, skor 90+5. dakikada değişti. Hirakawa'nın sol taraftan ceza alanına ortaladığı topu kaleci Brynn uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlağı önünde bulan McBurnie'nin vuruşunda, top ağlara gitti.

HULL CITY PREMIER LİG'DE

Maçı 1-0 kazanan Hull City, gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek. Championship'te daha önce ligi ilk iki sırada bitiren Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig'e doğrudan yükselmişti.

ACUN ILICALI'NIN MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Kulübü satın aldığı ilk günden bu yana en büyük hedefinin Premier Lig olduğunu her fırsatta dile getiren ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı, maçın ardından büyük bir duygu patlaması yaşadı. Protokol tribününde büyük bir mutluluk yaşayan Ilıcalı, bitiş düdüğünün ardından sevinç gözyaşlarına hakim olamadı. Sahaya inerek teknik heyet ve futbolcularla tek tek kucaklaşan ünlü iş insanının o duygu dolu anları, İngiliz basını ve sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Haberler.com
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi

Acun'un sahibi olduğu Hull City, Premier Lig için tarihi maça çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hull City taraftarları, final maçını Türk bayraklarıyla bekledi, herkes aynı yorumu yaptı

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 300 milyon Euro kazandı

1.5 saatte tam 300 milyon Euro kazandı!
10+4 kuralı başını yaktı! Okan Buruk yıldız futbolcusunu takımda istemiyor

10+4 kuralı başını yaktı! Yıldız futbolcusuna kapıyı gösterdi

Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim

Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ben sana gitme dedim oğlum
Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha

Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'dan sonra bir şok sakatlık daha
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...