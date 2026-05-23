Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

SGK uzmanı İsa Karakaş, temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18 civarında zam yapılabileceğini belirtti. Karakaş, seyyanen zam ve refah payı ihtimalinin ise şimdilik düşük göründüğünü ifade etti.

  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde zam oranının yüzde 18,58'e ulaşabileceği öngörülüyor.
  • En düşük emekli maaşı uygulamasının kaldırılarak sadece sosyal yardıma ihtiyaç duyanlara destek verilmesi modeli konuşuluyor.
  • Seyyanen zam ve refah payı ihtimali küresel belirsizlikler ve bütçe disiplini nedeniyle zayıf görünüyor.

Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı zammı milyonlarca vatandaş tarafından beklenirken, SGK uzmanı İsa Karakaş’tan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Karakaş, Ankara kulislerinden gelen bilgiler doğrultusunda emekli maaşlarında oluşabilecek zam oranları ve olası refah payı ihtimaline ilişkin konuştu.

“ZAM ORANI YÜZDE 18,58’E ULAŞABİLİR”

Karakaş, kümülatif enflasyon hesaplamalarına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yaklaşık yüzde 18,58 oranında artış ihtimali bulunduğunu söyledi. En kötü senaryoda bile zam oranının yüzde 17,5 ile yüzde 19,5 arasında oluşabileceğini ifade eden Karakaş, kesin rakamların mayıs ve haziran enflasyon verileriyle netleşeceğini belirtti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN BELİRSİZLİK

Karakaş, en büyük soru işaretinin “en düşük emekli maaşı” uygulamasında yaşandığını dile getirdi. Hükümetin bu sistemi tamamen kaldırarak yalnızca sosyal yardıma ihtiyaç duyan emeklilere destek verilmesi yönünde yeni bir model üzerinde çalışabileceğinin konuşulduğunu aktaran Karakaş, bu durumun milyonlarca emekliyi belirli bir maaş sınırında sabitleyebileceğine dikkat çekti.

“SEYYANEN ZAM ŞİMDİLİK UZAK GÖRÜNÜYOR”

Emeklilerin en çok merak ettiği seyyanen zam ve refah payı konusunda da konuşan Karakaş, beklentilerin şu aşamada düşük olduğunu söyledi. Karakaş, Ankara kulislerinden gelen bilgiler doğrultusunda savaşların oluşturduğu küresel ekonomik belirsizlikler ve bütçe disiplini gerekçeleri nedeniyle ilave iyileştirme ihtimalinin zayıf göründüğünü ifade etti.

GÖZLER HAZİRAN ENFLASYONUNDA

Temmuz ayında yapılacak kesin zam oranı, TÜİK’in açıklayacağı mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin ardından netleşecek.

Olgun Kızıltepe
