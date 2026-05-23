Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası Özgür Özel yönetiminin parti banka hesaplarına erişimi donduruldu. Hesapların yönetiminin Kılıçdaroğlu ekibine devredileceği açıklandı.

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası parti yönetimine ilişkin süreçte yeni gelişmeler yaşanıyor. Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesinin kararıyla CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı iptal edilirken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve gelmesine karar verildi.

Kararın UYAP sistemine yüklenmesinin ardından Ankara 3. Genel İcra Dairesi yetkilileri tarafından Kemal Kılıçdaroğlu’na tebligat yapıldı. Sürecin ardından parti yönetimine ilişkin yeni uygulamalar devreye alındı.

Sözcü'de yer alan habere göre; “Mutlak butlan” davasını açan taraflar arasında bulunan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş’ın avukatlarının talebi üzerine, CHP’nin kullandığı banka hesaplarına Özgür Özel yönetiminin erişimi donduruldu.

Partinin 2026 bütçesi kapsamında yaklaşık 1,5 milyar TL’lik Hazine yardımının yönetildiği hesapların kontrolünün Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine devredileceği belirtildi.

