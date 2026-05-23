Perinaz Shiri: Dans ettiğim video savaş başlamadan aylar önce çekildi

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan İranlı yarışmacı Perinaz Shiri, İran’daki savaş sürecinde yeniden gündeme gelen dans videosuna yönelik eleştirilere Haberler.com’da yanıt verdi. Videonun savaş başlamadan aylar önce çekildiğini söyleyen Shiri, kendisine yapılan yorumlara tepki göstererek, “Savaş varken ben hiçbir zaman gelip öyle dans etmem” ifadelerini kullandı.

Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a konuk olan İranlı Kısmetse Olur yarışmacısı Perinaz Shiri, İran’daki savaşın ardından sosyal medyada yeniden paylaşılan dans videosu nedeniyle gelen eleştirilere açıklık getirdi. Görüntülerin savaş başlamadan önce çekildiğini belirten Shiri, videonun savaş döneminde güncelmiş gibi servis edildiğini söyledi. O süreçte ailesinden haber alamadığı için psikolojik olarak çok zorlandığını ifade eden Shiri, yarışmadan ayrılmayı bile düşündüğünü anlattı.

“SAVAŞ VARKEN BEN HİÇBİR ZAMAN GELİP ÖYLE DANS ETMEM”

Sosyal medyada gündeme gelen dans videosuyla ilgili konuşan Perinaz Shiri, görüntülerin yeni olmadığını belirterek, “O dans aslında 5. ya 6. bölümde yayınlanan bir şeydi sahnemizde. Ve onun üstüne biz onu… Temmuz’da galiba onları çekim yapmıştık. Sonra üstüne bir üç buçuk ay bizim molamız vardı. Sonra yayına girdik” dedi. Videonun savaş döneminde yeniden dolaşıma sokulduğunu söyleyen Shiri, “Ben bir baktım İran’da falan savaş oldu. Bunları tekrardan paylaşıyorlar. Sanki ben güncel olarak bunu yapmışım gibi” ifadelerini kullandı.

Gelen yorumlardan rahatsız olduğunu belirten Shiri, “Ama zaten birisi gerçekten izleyen birisi de olsa bilir ki hani bu eskiden benim yaptığım yani o zaman savaş yoktu” dedi. Sosyal medyada insanların çok hızlı yargılandığını söyleyen yarışmacı, “Gözünün üstünde kaş var diye bile insanlara yapıştırıyorlar” ifadelerini kullandı.

“AİLEMDEN HABER ALAMIYORDUM, PSİKOLOJİM DARMADAĞINDI”

İran’daki savaş sürecinin kendisini psikolojik olarak çok etkilediğini anlatan Perinaz Shiri, yarışmadan ayrılmayı bile düşündüğünü söyledi. Shiri, “Savaş varken ben hiçbir zaman gelip öyle dans etmem. Hatta ben 3. parta girmeden önce zaten o zamanlarda tam savaşın o zamanlarıydı. Ben de ailemden haber alamıyordum. Çok zor bir dönemdi. Gerçekten benim için. Psikolojim gerçekten darmadağındı” dedi.

Yarışmaya devam edip etmeme konusunda yapım ekibiyle konuştuğunu ifade eden Shiri, “Dedim ki ben devam etmesem mi? Hani savaş var. Dedim ki ben şimdi oraya geçip de hani hiçbir şey olmamış gibi nasıl dans edeyim?” sözleriyle yaşadığı ikilemi anlattı.

“İRANLI DESTEKÇİLERİM DEVAM ETMEMİ İSTEDİ”

Süreçte kendisine en büyük desteğin yurt dışında yaşayan İranlı takipçilerinden geldiğini söyleyen Shiri, “Özellikle İran’daki destekçilerden de ben çok böyle mesaj aldım bana yurt dışında yaşayan İranlılardan ki devam et, güçlü bir şekilde devam et, sakın çıkmazlık yapma falan dediler bana. O yüzden ben devam ettim onların verdiği o güçle bana” ifadelerini kullandı.

Melis Yaşar
