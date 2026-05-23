Haberler

Sel afetinde evladını kaybeden annenin, 'Beni dinlemedin oğlum, sana gitme dedim' sözleri yürekleri dağladı

Sel afetinde evladını kaybeden annenin, 'Beni dinlemedin oğlum, sana gitme dedim' sözleri yürekleri dağladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da şiddetli yağış sonrası taşan Karaçay Nehri'nde köprünün çökmesiyle araçla nehre düşen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in cansız bedeni Asi Nehri ve Akdeniz'in birleştiği noktada bulundu. Genç, Mağaracık Mahallesi Mezarlığı'na defnedilirken annesinin acı dolu sözleri yürekleri dağladı.

Hatay'da AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Asi Nehri ve Akdeniz'in birleştiği noktada cansız bedeni bulunan 19 yaşındaki Deniz Hoşgel, son yolculuğuna uğurlandı. Evladının kaybetmesinin acısını yaşayan anne, 'Beni dinlemedin oğlum, sana gitme dedim ve arkadaşlarına güvenme' sözleri yürekleri dağladı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da etkili olan şiddetli yağış kentte yaşamı olumsuz etkilemişti. Aşırı yağışların etkili olduğu Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi'nde bulunan Karaçay Nehri, yağış sonrası taştı. Taşan nehir, Samandağ ile Antakya ilçelerini birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü'nün Samandağ'a gidiş yönünü çökertti. Çökme esnasında köprünün üzerinde giderken nehre düşen araçtaki 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel kayboldu. Olay yerine sevk edilen AFAD, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip arama çalışmalarını sürdürüyordu. Ekiplerin sürdürdükleri çalışmalarda Akdeniz ve Asi Nehri'nin buluştuğu noktada bir 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in cansız bedeni bulundu. Nehre düşerek akıntıya kapılan ve 1 gün sonra cansız bedeni bulunan Deniz Hoşgel, Mağaracık Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Evladının kaybetmesinin acısını yaşayan anne, 'Beni dinlemedin oğlum, sana gitme dedim ve arkadaşlarına güvenme' sözleri yürekleri dağladı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

İşte ilk sözler! Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum
Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı

İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Genel Merkezi'nde seçim! Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu

CHP Genel Merkezi'nde seçim! Özgür Özel grup başkanı oldu

16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

16 yaşındaki Abdullah'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri

Elazığ'da salgın alarmı: Valilik açıkladı, doktor uyardı

Salgın alarmı! Hastaneler doldu, valilik jet hızında açıklama yaptı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına şok yanıt

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına şok yanıt
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı

Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü

Kredi çekeceklere kötü haber! TCMB gece yarısı yeni karar aldı