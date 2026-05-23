Bağcılar'da bir kişi otomobilin bagajında ölü bulundu

Bağcılar'da kendisinden haber alınamayan ev tekstili mağazası sahibi Hüseyin Yalçın, park halindeki otomobilinin bagajında ölü bulundu. Olay yerine gelen ekipler camı kırarak araca girdi ve cesedi bagajda buldu.

Olay, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2660 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezinde bulunan ev tekstili mağazasının sahibi Hüseyin Yalçın isimli şahıs sabah işe gelmedi. Durumdan şüphelenen mağaza çalışanları, telefonla ulaşamadıkları yöneticilerini aramaya başladı. O esnada bir mağaza çalışanı, Hüseyin Yalçın isimli şahsın otomobilini AVM yakınlarında park halinde gördü.

Camı kırıp içeri girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştılar

Aracın yanına giden arkadaşları, Yalçın'ı araç içerisinde bagajda yatarken gördü. Aracın camlarına ve kapılarına vuran şahıslar tepki alamayınca durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kapıları kilitli olan otomobilin camını kırarak içeri girdi. Bagajı açan ekipler, talihsiz adamı bagajın içinde hareketsiz yatar vaziyette buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan iş arkadaşları ve yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, otomobil içerisinde ve ceset üzerinde detaylı incelemelerde bulundu. Yalçın'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
