Hull City Premier Lig'e yükseldi, Trabzonspor'a piyango vurdu
Hull City, Championship play-off finalinde Middlesbrough’u uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup ederek Premier Lig’e yükseldi. İngiliz ekibinin başarısıyla birlikte Trabzonspor da Abdülkadir Ömür transferinden 2,5 milyon euro bonus kazandı.
İngiltere Championship play-off finalinde futbol tarihine geçecek bir heyecan yaşandı. Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Hull City ve Middlesbrough, Premier Lig biletini kapabilmek için müthiş bir savaşa tutuştu.
HULL CITY UZATMALARDA ÖNE GEÇTİ
Hull City, normal sürenin uzatmalarında bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını Premier Lig'e yazdırdı. Bu tarihi zafer, sadece Hull City taraftarlarını değil, Türkiye’deki futbolseverleri ve Trabzonspor camiasını da sevince boğdu.
TRABZONSPOR'A DEV BONUS
Hull City’nin Premier Lig’e ayak basmasıyla birlikte, Karadeniz fırtınası Trabzonspor, Abdülkadir Ömür’ün sözleşmesinde yer alan başarı bonusu gereği tam 2,5 milyon euro kazandı.
ACUN ILICALI'NIN TAKIMLARI DEVLERİN ARASINDA
Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, bu zaferle birlikte önümüzdeki sezon dünyanın en prestijli ligi olan Premier Lig'de boy gösterecek. Hull City, gelecek yıl Manchester City, Arsenal ve Liverpool gibi dünya devlerine karşı mücadele edecek.