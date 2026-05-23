Haberler

Hull City Premier Lig'e yükseldi, Trabzonspor'a piyango vurdu

Hull City Premier Lig'e yükseldi, Trabzonspor'a piyango vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hull City, Championship play-off finalinde Middlesbrough’u uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup ederek Premier Lig’e yükseldi. İngiliz ekibinin başarısıyla birlikte Trabzonspor da Abdülkadir Ömür transferinden 2,5 milyon euro bonus kazandı.

  • Hull City, Championship play-off finalinde Middlesbrough'u 1-0 yenerek Premier Lig'e yükseldi.
  • Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesindeki başarı bonusu maddesi gereği 2,5 milyon euro kazandı.
  • Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımın Premier Lig'de Manchester City, Arsenal ve Liverpool gibi takımlarla mücadele edeceğini duyurdu.

İngiltere Championship play-off finalinde futbol tarihine geçecek bir heyecan yaşandı. Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Hull City ve Middlesbrough, Premier Lig biletini kapabilmek için müthiş bir savaşa tutuştu. 

HULL CITY UZATMALARDA ÖNE GEÇTİ 

Hull City, normal sürenin uzatmalarında bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını Premier Lig'e yazdırdı. Bu tarihi zafer, sadece Hull City taraftarlarını değil, Türkiye’deki futbolseverleri ve Trabzonspor camiasını da sevince boğdu.

TRABZONSPOR'A DEV BONUS

Hull City’nin Premier Lig’e ayak basmasıyla birlikte, Karadeniz fırtınası Trabzonspor, Abdülkadir Ömür’ün sözleşmesinde yer alan başarı bonusu gereği tam 2,5 milyon euro kazandı.

ACUN ILICALI'NIN TAKIMLARI DEVLERİN ARASINDA

Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, bu zaferle birlikte önümüzdeki sezon dünyanın en prestijli ligi olan Premier Lig'de boy gösterecek. Hull City, gelecek yıl Manchester City, Arsenal ve Liverpool gibi dünya devlerine karşı mücadele edecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

Kutup ayısı sanıldı, gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Bir ilimizde 'kutup ayısı' alarmı! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Özgür Özel'in 'genel başkan' unvanı TBMM'nin resmi sitesinden kaldırıldı

TBMM'den Özgür Özel değişikliği! Siteye resmen işlendi
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 300 milyon Euro kazandı

1.5 saatte tam 300 milyon Euro kazandı!
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ben sana gitme dedim oğlum
10+4 kuralı başını yaktı! Okan Buruk yıldız futbolcusunu takımda istemiyor

10+4 kuralı başını yaktı! Yıldız futbolcusuna kapıyı gösterdi

Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim

Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim