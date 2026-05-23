Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Kritik maç öncesi kabusu yaşadılar

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin Middlesbrough ile oynayacağı Championship play-off finali öncesi takım otobüsünün camı kırıldı. Olay sonrası güvenlik önlemleri artırıldı.

Championship play-off finalinde Middlesbrough ile karşılaşacak Hull City’de maç öncesi dikkat çeken bir olay yaşandı. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibinin takım otobüsünün camı kırıldı.

DEV MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK

Premier Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı kritik karşılaşma öncesinde Hull City cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre takım otobüsü zarar gördü.

OTOBÜSÜN CAMI KIRILDI

Sky Sports’un aktardığı bilgilere göre Hull City takım otobüsünün camı kırıldı. Olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yaşanan olay sonrası güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi. Hull City kafilesinin Wembley çevresinde yoğun güvenlik eşliğinde hareket ettiği belirtildi.

HULL CITY TARİHİ MAÇA ÇIKIYOR

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Middlesbrough karşısında kazanması halinde Premier Lig’e yükselmeyi başaracak. İngiliz ekibi 2016-2017 sezonundan sonra yeniden Premier Lig’e dönmenin hesaplarını yapıyor.

CASUSLUK KRİZİ SONRASI YENİ OLAY

Hull City’nin final süreci daha önce de Southampton ile yaşanan “casusluk” kriziyle gündeme gelmişti. Southampton’ın finalden ihraç edilmesinin ardından Hull City’nin rakibi Middlesbrough olmuştu.

"TAŞLAR VE ŞİŞELER ATILDI"

Sky Sports News muhabiri Tim Thornton, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Otobüs, oyuncuları almaya giderken üzerine bazı taşlar ve şişeler atıldı. Hasar oluştu ve camın dış kısmındaki kırık parçaları temizlemek zorunda kaldılar." ifadelerini kullandı.

Yaşanan saldırıya rağmen Hull City kafilesinin Wembley Stadyumu'na ulaşmasında herhangi bir engel bulunmadığı ve takımın planlanan şekilde kısa yolculuğunu gerçekleştireceği aktarıldı.

Alper Kızıltepe
