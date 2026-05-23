Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'ten ilk mesaj

Güncelleme:
Dördüncü kez Galatasaray Başkanı seçilen Dursun Özbek, seçimin ardından taraftarlarına seslendi. Hiç durmadan çalışacaklarını belirterek, "Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız" dedi.

  • Galatasaray'ın 105. dönem olağan seçim toplantısında Dursun Özbek, 2 bin 79 oyun bin 780'ini alarak yeniden başkan seçildi.
  • Özbek, seçime tek aday olarak girdi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün 105. dönem yönetiminin belirleneceği olağan seçim toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapıldı. 

DURSUN ÖZBEK YENİDEN BAŞKAN

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Dursun Özbek, kullanılan 2 bin 79 oyun, bin 780'ini alarak yeniden başkan seçildi. 

''TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Seçimin açıklanmasının ardından salonda konuşan Dursun Özbek, "Galatasaray’ın demokrasi şöleninde yine bir arada olduk. Burada olup, Galatasarayımızın yarınları için iradesini gösteren üyelerimize teşekkür ediyorum. Tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte hep yanımda olan sevgili eşime, kardeşime ve aileme teşekkür ediyorum. Divan başkanıma, divan heyetine gösterdikleri bu çaba için ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

''HİÇ DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ''

Tek adaylı bir seçim süreci yaşadıklarını aktaran Özbek, "Bu durum bana ve arkadaşlarıma daha fazla sorumluluk yüklediğine inanıyorum. Bize verdiğiniz mesajı aldık, 'Devam edeceğiz, şimdi daha iyisini yapacağız'. Yeni dönemde yepyeni ve başarılarla dolu bir hikaye yazma fırsatımız var. Bunu başarmak için ben ve arkadaşlarımın tarihi bir sorumluluğu var. Hiç durmadan çalışacağız. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız. Birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
