Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Karaca hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, Fethiye’nin Babataşı Mahallesi Karayolları mevkiinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi.
AYAĞINDAN YARALANDI
Saldırıda ayağından yaralanan Karaca için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının nedeni ile şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.