Haberler

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı düzenlendi. Ayağından yaralanan Başkan Karaca hastaneye kaldırıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Karaca hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Fethiye’nin Babataşı Mahallesi Karayolları mevkiinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi.

AYAĞINDAN YARALANDI

Saldırıda ayağından yaralanan Karaca için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının nedeni ile şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'da salgın alarmı: Valilik açıkladı, doktor uyardı

Salgın alarmı! Hastaneler doldu, valilik jet hızında açıklama yaptı
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...
JP Morgan'daki 'köle' skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı

JPMorgan'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı

İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
Liverpool'dan Muhammed Salah'a veda

Bir devir bitti: Efsaneye veda!
4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı

Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı