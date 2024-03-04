Simurg Sarsılmaz kimdir, kaç yaşında? Muhtar adayı Simurg Sarsılmaz nereli? sorularına yanıt aranıyor. Model Simurg Sarsılmaz, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Diyarbakır Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday olduğunu açıklamış ancak kısa bir süre sonra tehdit edildiğini söyleyerek adaylıktan çekilmişti. Simurg Sarsılmaz kimdir? Detaylar haberimizdedir…

SİMURG SARSILMAZ KİMDİR?

Diyarbakır Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday olan ve sonrasında aldığı tehdit nedeniyle çekilen Simurg Sarsılmaz sarı saçları, abartılı makyajı ve verdiği pozlarla sık sık adından söz ettiriyor. Simurg Sarsılmaz, 17 yaşındaki bir tarlada çektirdiği doğal pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafta Sarsılmaz'ın yıllar içinde birçok işlem yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı.

İşte Simurg Sarsılmaz'ın eski hali: