Sevgiliye Günaydın Mesajı - 2024 Sevgiliye uzun ve kısa günaydın mesajları, Sevgiliye yazılacak en güzel günaydın mesajları!

Sevgiliye günaydın mesajı göndererek güne güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Birbirinden güzel günaydın mesajlarını sizlere araştırdık. Sevgiliye yazılacak en güzel günaydın mesajları, sevgiliye günaydın mesajı, sevgiliye romantik günaydın mesajı, sevgiliye uzun günaydın mesajları, sevgiliye yollanacak günaydın mesajları, sevgiliye kısa günaydın mesajı, sevgiliye romantik günaydın mesajları ve daha fazlası sizlerle...

SEVGİLİYE GÜNAYDIN MESAJLARI 2024

- Sen benim yıldızımsın, güneşim olduğun gibi, sen benim bitmeyen günlerimsin tıpkı bugün olduğu gibi, günaydın sevgilim günaydın benim en güzel günüm.

- Yaşayan en şanslı insan olmalıyım çünkü her sabah rüyalarımda her gece gördüğüm aynı muhteşem insanı görüyorum. Günaydın sevgililer!

- Hayatımın her günü Sevgililer Günüdür çünkü size günaydın dilemeyle başlar. Harika günler aşkım.

- Meleğim, aşkım, tüm dünyam. İstediğim, ihtiyacım olan sensin, her zaman seninle olmama izin ver, aşkım, her şeyim.

- Dünyada tüm zamanıma sahip olabilseydim, ne yapacağımı biliyorum, tüm zamanımı burada sadece seninle olarak geçirirdim.

- Seninle gün doğumunu görmek istiyorum, çünkü ışıkta gözlerini görüyorum ve içten içe bana kadar, beni özgür kılan kalbiniz ve ruhunuzdur.

- Günaydın sevgilim, bütün gece bekledim, şimdi sana söylemek için, sen benim kaderimsin, kaderimsin.

- Günaydın sevgili sevgililer, yeni bir gün burada ve tek umduğum şey sizi yaklaştırmak.

- Dokunuşun tüylerimi diken diken ediyor, gülüşün kalbimi ısıtıyor, oh lütfen sevgilim ol ve asla ayrılmayalım.

- Gerçek mutluluğu asla bilmiyordum, hayallerin gerçekleşmeyeceğini düşündüm, seninle tanışana kadar aşka gerçekten inanamadım.

- Dün gece, bugün sevgilin olacağımı bilerek yüzümde bir gülümsemeyle uyudum.

- Bu dünyada senden günaydın öpücüğünü tercih edeceğim kimse yok benim güzel sevgilim.

Günaydın Sevgilim Gün Aydınlık Seninle Günler Seninle Parlak Bugün ki Gibi Gün Seninle Güzel Sevgilim Günaydın…

- Kalbim mükemmel çünkü sen onun içindesin. Günaydın benim güzel sevgilim

- Gözlerini açtığın zaman bana çok neşe, ışık ve sevgi veriyorsun. Sen benim dünyamsın sevgilim

- Seni ilk gördüğüm anı hala hatırlıyorum ve ruhum, "Ah, işte buradasın! Her yerde seni arıyordum! "

SEVGİLİYE UZUN GÜNAYDIN MESAJLARI

- Aşk kadar değerli değil dünyadaki hiçbir his ve yine öyle ki aşk kadar kuvvetli değil. Aşık olunca seviyor insan sabahları, aşk olunca kıymetini biliyor günün. Aşk olunca günaydın mesajlarından, gün aydırmaktan bıkılmıyor. Yine bıkılmaz bir gündeyim ve yine uyanır uyanmaz elim telefona gidiyor. "Günaydın ömrümün baharı, bugün yine seni çok seviyorum."

- Kaç sabah daha böyle güzel uyanacağımı bilmiyorum. Yarın sabaha kavuşacağımın garantisi yok. Kıymeti bilinmeli bazı şeylerin diye düşünüyorum ve benim dünyamda en kıymetli olan senin aşkın. O yüzden her gece sana şiirler yazıp sonuna iyi geceler sözü sıkıştırmalıyım ve her sabah uyanır uyanmaz daha elimi yüzümü bile yıkamadan günaydın kıymetlim mesajı atmalıyım. "Günaydın kıymetlim."

- Geceleri seni düşlerim sabah aklımda senle gezerim.. Günaydın canım sevgilim. Ben sana gülüm demem, gülün ömrü az olur. Cam fanusa kokunu saklarım, kokun benle olur. Issız bir gecede sesinle yürürken güneş gibi açtın sabahıma.. Günaydın sevgilim. Her anımda huzuru bulduğum.. Mahşer günüm.. Günaydın.

- Senin güzelliğin parlayan güneşin ışığından bile fazla sevgilim, ama sen sadece benimsin benim güneşimsin sabahlarıma doğan beni aşkınla hayata bağlayan en özelimsin. Günaydın nur yüzlü sevdiğim.

- Sen uyanmadan benim dünyama güneş doğmuyor, bedenim ısınmıyor sevgilim. Sesini duymadan gün başlamıyor. O yüzden günaydın bebeğim, sen günaydın de ki buralara güneş doğsun, kalbim senin aşkınla ısınsın. Sesinle şenlensin kulaklarım hadi bana günaydın de.

- Günaydın iyi sabahlar, O kadar güzel uyuyorsun ki, Sanki bulutlar üzerinde, Uyan sevgilim sabah oldu. Kalk ta kocana kahvaltı hazırla. Seni uyandırmak istemem, Elinden yemek çok güzel, Sen bir dahisin, Kahvaltımı rengarenk yapıyorsun, Yemesen de yanımda otur, Bırak çayımı ben koyarım, Sen bitanem karşımda otur.

- Günaydın aşkların en güzeli, sana yeni kızarmış ekmek kokusu gibi, tazecik demlenmiş çay tadında huzurla uyanacağın yeni bir gün diliyorum. Aşkımı ve sevgimi sana bu mesajla gönderiyorum. Seni bugünde önceki günlerden daha çok seviyorum aşkım.

- Gözlerimi açtığım zaman senin güzelliğin benim aklımdan çıkmıyor, aç gözlerini uyan aşkım sana en çok sevdiğin aşkından günaydın aşkım.

- Günler seninle başlar, gözlerimi açtığımda yeni bir güne seninle uyanmanın mutluluğunu yaşıyorum sevgilim günaydın…

- Özgünlüğüm sadece sana, kokun ise bana bela.. Günaydın sevgilim. Mezar taşında olsun adım.. Her gece uykumda seni sayıklarım.. Güneş yerine sen doğdun bana bugün.. İnce saçların sarsın bedenimi.. Ellerin dolaşsın yüzümde.. Sabahım sen oldun.. Geceleri sadece sen varsın, sabah olunca adınla gözlerimde yaşarsın.. Günaydın canımın içi..

- Doğacak her güneşi sana adadım.. Bu sabahı da sen bana ada.. Günaydın ömürlük neşem. İnsanlar yaşamak için nefes alır. Benim aldığım nefeste sen varsın sevgilim.. Günaydın. Yaşama sevinci gibisin.. Her zerren umut dolu. Bugünüme de doğdun her günüme yeniden doğman dileği ile yine bir güne yeniden başladım. Seni çok seviyorum.

- Tatlı uykundan uyanacaksın ve güzel gözlerinle dünyayı kucaklayacaksın. Uykulu halinin verdiği sersemlikle kalkar kalkmaz bir yerlere toslayacak ve sinir olacaksın. Sabahları huysuz oluyorsun sen hep. Banyoya gidip elini yüzünü yıkayacak ve dişlerini fırçalayacaksın. Sonra eline telefonunu alacaksın ve gelen mesajı açacaksın. Bütün öfken birden dinmiş olacak, huysuzluğun seni terk etmiş olacak çünkü ben sana çoktan günaydın huysuz kadınım demiş olacağım. Seni seviyorum.

- Her gün hiç bıkmadan ve usanmadan yaptığım tek şey seni sevmek. Bir günaydın mesajıyla başlıyorum seni sevmeye ve gün içinde seni düşünerek yaşamaya devam ediyorum. Aklımın sınırlarında dolaşıyorsun her gün ve ben her geçen gün seni daha ok seviyorum. Bugün yine aynısını yapacağım hiç bıkmadan. Günaydın sevgilim, seni sevmeye yine erkenden başladım.

SEVGİLİYE YAZILACAK EN GÜZEL GÜNAYDIN MESAJLARI

- Güneş doğudan doğmaz, yatağımda, yanımda yükselir. Günaydın gün ışığım!

- Günaydın yeni doğan masum tatlı güneşim… Günaydın kır çiçeğim… Günaydın gönlümü fetheden sevgilim. Günaydın…

- Başımı yastığa koyduğumda tek dileğim oluyor seni görmek rüyamda ve bu gecenin sabahında da seni gördüm rüyamda, günaydınlar olsun sana biricik sevgilim.

- Sensiz doğsa da güneş odama, biliyorum kalbimiz bir ayrı olsak da şimdi yanında olamasam da, güneşe bak sana gülüyorum usulca, seviyorum seni günaydın sevgili.

- Bu sabah çok güzel, ama senin kadar değil, hayallerim gitti, ama sen benim hayalim gerçek oldu. Mutlu sevgililer günü!

- Yarın hayat bitmiş olsaydı, yapacak çok şey kalmış olsaydı, kesinlikle fark etmezdi, çünkü sevgilim, sana sahiptim.

- Gözleriniz açıldığında bilmenizi istediğim tek şey, bu andan itibaren sevgimizin her zaman büyüyeceği. Seni seviyorum sevgilim

- Günaydın sevgililer! Uyandığınız ve günümü kutladığınız için teşekkür ederim!

- Mutluluğu hiç bilmiyordum, hayallerin gerçekleşmediğini düşündüm, aşka inanmadım, seninle tanıştığım güne kadar.

- Günaydın sevgilim, aşk tanrısı iyi iş çıkardı, çünkü oku bizi birbirine bağladı ve bir aşk büyüsü yaptı.

- Ellerimiz uzak olsa da birbirinden seninle günler seninle parlak bugün ki gibi, gün seninle güzel sevgilim günaydın…

- Her zaman sabah duyduğun ilk ve gece duyduğunuz son ses olmak istiyorum. Günaydın!

- Akşam yatmadan önce ve sabah kalktığımda aklıma ilk gelen şey sensin. Günaydın!

- Günlerimde anlamlar gizli bakışların gibi, günlerimde heyecanlar gizli sana baktığımda kalbimin atışı gibi, günlerimde hep sen varsın sevgili, günaydınlar olsun sana..

- Şu an kalbim daha hızlı atmaya başladı. Diğer yarımın uyandığını hissediyorum. Günaydın sevgilim!

- Sabah erkenden uyanmak, seni tanıyana kadar günün en nefret ettiğim kısmıydı. Şimdi ise her sabah seni görme umuduyla uyanıyorum. Günaydın sevgilim!

SEVGİLİYE KISA GÜNAYDIN MESAJLARI

- Öğleden sonraya kadar sana ulaşamayacağımı biliyorum ama yine de günaydın demek istedim.

- Bir rüyanın gerçeğe dönüştüğü en tatlı halisin sevgilim. Günaydın.

- Günaydın! Güneş gibisin ay gibi geceyi de gündüzü de aydınlatıyorsun ışık gibi parlıyorsun ışık yüzlüm.

- Rüyalarımın sahibi sensin, uykumdan uyanınca adın yankılanır odamda, sabah güneşi usulca doğarken, bu mesajı yolluyorum sana günaydın hayatımın anlamı.

- Seni uyurken özledim, hayal kurarken seni özledim ve şimdi uyandığına göre, seni özlemekten mola verebilirim.

Ellerimiz uzak olsa da birbirinden, gönüllerimiz bir, şuan gözlerine bakamasam da güneşin ışığı avutur beni sensizliğimde, günaydın biriciğim benim..

- Günaydın sevgilim, bütün gece seni özledim ve şimdi uyandığına göre, birbirimizi sıkı tutalım.

- Her gün doğumu bana seni sevmem için yeni bir gün verir. Mutlu sevgililer günü! Harika bir gün geçirmeni diliyorum!

- Sana aşık olmak her sabah kalkmaya değer. Günaydın sevgilim.

- Uyanır uyanmaz gelirsin aklıma, bir güneşe bakarım birde duvardaki bana gülen fotoğrafına, benim için en güzel gün seninle uyandığım günlerdir sevgilim, günaydın sana.

- Seni sevmek güneşe dokunmak gibi, sana bakınca eriyor içimdeki buz kütleleri, her günüm seninle başlar, seninle yaşanır ancak bu hayat, günaydın aşkım.

- Kalbin hangi sevgi için çarpıyorsa, yeni doğan günün güneşi seni ona kavuştursun… Günaydın.

- Güzelliğin bir rüya gibi, gözlerin bir rüyanın en muhteşem eseri, bugün de rüyalarımı süsledin, seninle güne merhaba dedim günaydın sevgilim.