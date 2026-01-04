Settar Tanrıöğen'den şoke eden itiraf: Kanayan beyinle çalıştım

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 2024 yılında beyin kanaması geçirmesi üzerine acil olarak ameliyata alınmıştı. Sanatçının, 1 buçuk ay içinde toplam 3 operasyon geçirdiği ve tedavi süreci nedeniyle o dönem yer aldığı projeye devam edemediği öğrenilmişti. Ünlü oyuncu, iyileşme sürecinin ardından aylar sonra katıldığı Bambaşka Sohbetler programında yaşadıklarını ilk kez detaylarıyla paylaştı.

"KANAYAN BEYİNLE ÇALIŞTIM"

O dönemde rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde rahatsızlandığını söyleyen Tanrıöğen, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Kanayan beyinle sete gittim, çalıştım. Ketche'ye, 'Beynim kanadı, genzimden kan geldi. İşimi uzatmadan bitir de doktora gideceğim' dedim. Akşamüstü hava kararmadan önce işimi bitirdi. İş yürüsün istiyorum, bölüm benim yüzümden aksamasın istiyorum."

"TEK BAŞIMA YATARSAM ÖLÜR KALIRIM"

Tanrıöğen, set sonrası yaşadığı endişeyi de anlatarak şöyle devam etti:

"Beni prodüksiyon aracına bindirdiler, Şişli'deki eve getirdiler. 'Tek başıma çıkıp yatmayayım, ölür kalırım. Kimsenin haberi olmaz, ertesi gün duyarlar' dedim. Vali Konağı'nda arkadaşlarım vardı, onların yanına gittim. Gece bir buçuk saat ya uyudum ya uyumadım."

"DOKTOR BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİMİ ANLAMADI"

Hastaneye gidiş sürecini de aktaran usta oyuncu, doktorun ilk etapta durumun ciddiyetini anlayamadığını belirtti. Tanrıöğen, "Tahlil isterler diye bir şey yemedim, hastaneye gittim. Doktor, 'Değerleri düşmüş, çok hırpalanmış. İyi beslenirse kendine gelir' dedi. Beyin kanaması geçirdiğimi anlamadı. Aynı gün beni iki kez ameliyata aldılar" ifadelerini kullandı.

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?

Bir Demet Tiyatronun Saldıray abisi, İkinci baharın Vakkası, Eşkıya filminin kız Nacisi, Alaca Karanlık dizisinin Karate Feyzosudur.

Settar Tanrıöğen, 15 Temmuz 1962 tarihinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde doğmuştur. 22 yaşına kadar Denizli'de yaşadı. 22 yaşından sonra tahsiline devam etmek isteyip sınavını kazandığı Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu.

Tiyatroya Denizli'de iken halk eğitim merkezinde başladı. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünde okurken de sanat evinde Tiyatroya devam etti.

1995 yılında Settar Tanrıöğen "Bir Demet Tiyatro" adlı dizide Saldıray Abi karakterini canlandırırken Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Zerrin Sümer, Serhat Özcan, Erdal Tosun, Deniz Özerman, Altan Erkekli, Volkan Saraçoğlu, Şebnem Sönmez, Sinan Bengier, Olgun Şimşek ile birlikte rol aldı.

1996 yılında yönetmenliğini ve senaristliğini Yavuz Turgul'un yaptığı başrollerini Şener Şen ve Uğur Yücel'in paylaştığı "Eşkıya" adlı sinema filminde Settar Tanrıöğen Kız Naci rolünü canlandırırken diğer rollerde Kamran Usluer, Sermin Hürmeriç, Yeşim Salkım, Özkan Uğur, Necdet Mahfî Ayral, Kayhan Yıldızoğlu, Güven Hokna, Ümit Çırak gibi oyuncular oynadı.

1998 - 2001 yılları arasında yayınlan, senaryosunu Sulhi Dölek'in yazdığı, yönetmenliğini Uğur Yücel, Orhan Oğuz ve Türkan Derya'nın yaptığı, Türkan Şoray ve Şener Şen'in başrolde olduğu "İkinci Bahar" adlı dizide Güven Hokna, Nedim Saban, Özkan Uğur, Nurgül Yeşilçay, Ozan Güven, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Yasemin Çonka, Devin Özgür Çınar, Tan Sağtürk, Meral Okay, Cezmi Baskın ile birlikte oynarken ilk 8 bölüm Vakkas Resuloğlu karakterini canlandırdı.

1999 yılında metinlerini Vedat Özdemiroğlu'nun yazdığı tek kişilik gösteri yaptı.

2005 yılında Serdar Erener ile Sinan Çetin'in çektiği Digitürk reklâmlarının zengin ama görgüsüz bir o kadar da komik TV patronu oldu.

2010 yılında yönetmenliğini ve senaristliğini Derviş Zaim'in yaptığı "Gölgeler ve Suretler" adlı sinema Filminde Buğra Gülsoy ile birlikte oynadı ve Settar Tanrıöğen 22. Ankara Uluslararası Film Festivalinde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

2014 yılı Ekim ayında Kanal D ekranlarında başlayan senaryosunu Sinan Tuzcu'nun yazdığı "Urfalıyım Ezelden" dizisinde başrol oyunculuğunu Bülent İnal, Öykü Gürman, Settar Tanrıöğen ve Dolunay Soysert, Meral Çetinkaya, Menderes Samancılar paylaşmaktadır

Settar Tanrıöğen, 2014 Aralık ayında "Yağmur-Kıyamet Çiçeği" adlı sinema filminde Altan Erkekli, Engin Hepileri, Hüseyin Avni Danyal, Erkan Kolçak Köstendil, Sevtap Özaltun ile beraber rol aldı.

2015 yılında Tayfun Güneyer'in senaryosunu yazdığı, yapımcılığını Faruk Bayhan'ın yaptığı, Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğini yaptığı "Baba Candır" adlı dizide Settar Tanrıöğen, Uraz Kaygılaroğlu, Özgün Karaman, Melis Tüzüngüç, Tülay Bursa, Berna Koraltürk, Tolga Pancaroğlu, Ertunç Tuncer, Selda Özbek, Mehmet Ulay, Dila Akbaş Bayrak ile beraber oynamıştır.

26 Ocak 2024 tarihinde beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Settar Tanrıöğen, yoğun bakımda tedavisinin ardından 14 Mart 2024 tarihinde taburcu oldu.