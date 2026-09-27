Erzincan 2025'te 21 kişiyle en düşük nüfus yoğunluğuna sahip iller arasında yer aldı

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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Erzincan, kilometrekareye düşen 21 kişiyle nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu iller arasında yer aldı.

Türkiye genelinde kilometrekare başına ortalama 112 kişinin düştüğü 2025 verilerine göre nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu il 11 kişiyle Tunceli oldu. Tunceli'yi 19 kişiyle Ardahan, 21 kişiyle Erzincan ve Gümüşhane takip etti.

Yüzölçümü 11 bin 903 kilometrekare olan Erzincan'da nüfusun geniş bir alana seyrek dağıldığı görüldü.

Nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il ise kilometrekare başına 2 bin 943 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul'u 633 kişiyle Kocaeli ve 395 kişiyle Yalova izledi.

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin toplam nüfusu 2025 yılında 86 milyon 92 bin 168 kişi olarak kayıtlara geçti. İstanbul 15 milyon 754 bin 53 kişiyle en fazla nüfusa sahip il olurken, İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı