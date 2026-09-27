Herkes intihar sandı ama gerçek başka çıktı! Böcek korkusu canından ediyordu

Herkes intihar sandı ama gerçek başka çıktı! Böcek korkusu canından ediyorduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesinde böcekten korkan kadın, balkonda duvarın üzerine çıkarak mahsur kaldı. İntihar ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri kadını merdivenle kurtardı; o anlar kameraya yansıdı.
- Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadın, balkonda gördüğü böcekten korkarak duvarın üzerine çıktı ve mahsur kaldı.
- Kadını intihar ediyor sanan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını merdiven yardımıyla kurtardı.
- Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Hatay'da balkonda gördüğü böcekten korkarak duvarın üzerine çıkan ve mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla balkona ulaşmasıyla kurtarıldı. Balkonda duvar üzerinde ölümle burun buruna gelen kadının korku dolu anları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyse kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.
BÖCEĞİ GÖRÜNCE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI
Olay; İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4.katında yaşandı. Apartmanın 4.katında yaşayan kadın, ilaçlama yaptığı esnada balkonda böcek görerek korku içerisinde duvarın üzerine çıktı.
VATANDAŞLAR İNTİHAR EDECEK SANDI
Kadının balkonda olduğunu görerek intihar ettiğini düşünen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İntihar vakası olarak ihbara çıkan ekipler, olay yerine gittiklerinde kadının böcekten korkarak balkonda mahsur kaldığını fark ettiler. Kadın, itfaiye aracının merdiveniyle mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
O ANLAR KAMERADA
Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, duvar üzerinde ölümle burun buruna gelen kadının korku dolu anları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyse kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.