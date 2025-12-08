Beşik gibi sallanan Antalya için yeni uyarı

Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a Antalya Serik'te meydana 4.9 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Doç. Dr. Bülent Özmen, Girit ve Kıbrıs çevresindeki büyük deprem potansiyeline dikkat çekerek bölgenin 7 ve üzeri depremlerden etkilenebileceğini söyledi.

"4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREM SERİK İÇİN İLGİNÇ"

Doç. Dr. Bülent Özmen, Antalya Serik'te yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremin bölge için alışılmış bir durum olmadığını belirterek, "Tabii aslında 4.9 büyüklüğündeki depremi ülke geneli olarak düşüneceksek normal olarak söyleyebiliriz fakat Antalya Serik ilçesi özelinde yanıtlamak istersem sorunuzu, o bölgede aslında buna benzer büyüklükteki depremlerin çok sık olarak meydana gelmediği bir yer burası. Daha çok 4-4.1 büyüklüğündeki depremler. Onlar da nadir aralıklarla meydana geliyor. Antalya ili genelde Akdeniz'de ve hemen batısında olma olasılığı olan işte Fethiye'de olduğu gibi 1957 yılında ve 1914 yılında Burdur'da oldu. 7'den büyük depremler. Hani böyle daha çok komşu illerinde meydana gelen veya deniz içinde meydana gelen depremlerden etkilenen bir ilimiz. Bu açıdan kara sınırlarında 4.9 büyüklüğündeki bir depremin gelmiş olması biraz ilginç diye yorumlayabiliriz o bölge için." ifadelerini kullandı.

"GİRİT ADASI'NA DOĞRU UZANAN HATTAKİ 7 VE ÜZERİ DEPREMLER ANTALYA'YI ETKİLER"

Antalya için şu an tehlike olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Özmen, bölgenin riskini açıklayarak, "Bunu sadece Serik'te meydana gelen deprem özelinde yanıtlamak zor olur ve yanıltıcı olabilir ama Antalya maalesef Akdeniz içinde işte Kıbrıs'la Girit'e doğru, Girit Adası'na doğru uzanan hat boyunca ki bu Antalya'ya biraz uzak da olsa hani buralarda 7 ve 7'den büyük olacak depremlerin Antalya'mızı etkileme olasılığı yüksek. Antalya ilinin kendine has hemen yıkacak yakınında bir fay hattı yok ama uzağında veya komşu illerde olacak fay hatlarından etkilenme olasılığı olan bir ilimiz." dedi.

"GİRİT'İN GÜNEYİ 8 BÜYÜKLÜĞÜNE VARACAK DEPREMLER ÜRETEBİLİR"

Özmen, Girit ve Kıbrıs çevresindeki deprem potansiyeline ayrıca dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Girit'in ve Kıbrıs'ın güneyine dikkat edilmesi gerekiyor. Buralarda özellikle Girit'in ki Antalya'ya uzak noktada olsa da 8 büyüklüğüne varacak büyüklüklerde deprem üretme olasılığı olan bir bölge bu Girit Adası'nın hemen güneyi. Burada da olacak depremler hem sarsıntının etkisiyle hem de tsunami dalgalarının etkisiyle yani Girit ve Kıbrıs Adası civarındaki fay hatlarından etkilenme olasılığı var."