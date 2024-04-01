Seçimi kim kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçiminde kazanan adaylar kimler?

Seçimi kim kazandı? 31 Mart Pazar günü Türkiye yerel seçimler için sandık başına gitti. İstanbul, Ankara, İzmir yerel seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Peki, Seçimi kim kazandı? İşte 2024 yerel seçim sonuçları haberimizde...

SEÇİMİ KİM KAZANDI?

YSK kararına göre 32 ilde 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlandı. Diğer illerde 08.00'de başlayan oy verme işlemleri de 17.00'de sona erdi. Oy sayımı sürerken, açılan sandık oranı yüzde 85'e ulaştı. Türkiye genelinde CHP yüzde 37, AK Parti yüzde 35.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul'da sandıkları yüzde 89,84'ü açıldı. Oy oranları şu şekildedir:

Ekrem İmamoğlu (CHP) - %50,83

Murat Kurum (AK PARTİ) - %40,25

Mehmet Altınöz (YRP) - %2,16

Meral Danış Beştaş (DEM Parti) - %1,94

Azmi Karamahmutoğlu (Zafer Partisi) - %1,34

Mehmet Satuk Buğra Kavuncu (İYİ Parti) - %0,63

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

Ankara'da sandıkları yüzde 81,02'si açıldı. Oy oranları şu şekildedir:

Mansur Yavaş (CHP) - %59,22

Turgut Altınok (AK PARTİ) - %32,45

Suat Kılıç (YRP) - %2,52

Hüseyin Bartu Soral (Zafer Partisi) - %1,10

Cengiz Topel Yıldırım (İYİ Parti) - %0,81

Gültan Kışanak (DEM Parti) - %0,58

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI

Ankara'da sandıkları yüzde 89,17'si açıldı. Oy oranları şu şekildedir:

Cemil Tugay (CHP) - %48,70

Hamza Dağ (AK PARTİ) - %37,04

Akın Birdal (DEM Parti) - %3,59

Ümit Özlale (İYİ Parti) - %3,34

Naşit Birgüvi (Zafer Partisi) - %1,51

Cemal Arıkan (YRP) - %0,63