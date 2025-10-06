Türkiye finans ve spor dünyasını sarsan bir davada yeni gelişmeler yaşanıyor. Aralarında ünlü futbolcuların ve tanınmış isimlerin de bulunduğu onlarca kişi, milyonlarca liralık dolandırıcılık iddialarıyla gündemde. Peki, Seçil Erzan davası ne oldu? Seçil Erzan davasında ne karar verildi, ne kadar ceza verildi? Seçil Erzan davasında son durum ne? Detaylar haberimizde...

SEÇİL ERZAN DAVASI NE OLDU?

Türkiye finans dünyası ve spor camiasını sarsan Seçil Erzan davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanan eski banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılanması, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Dava süreci boyunca ortaya çıkan detaylar, hem mağdurlar hem de kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.

Seçil Erzan, iddialara göre "yüksek kârlı güvenilir fon" vaadiyle yaklaşık 40 kişiyi, toplamda 44 milyon dolar ve 20 milyon TL tutarında dolandırmakla suçlanıyor. Futbol camiasından Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi isimlerin de bu olayla bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

SEÇİL ERZAN DAVASINDA NE KARAR VERİLDİ?

11 Nisan 2023'ten bu yana tutuklu bulunan Seçil Erzan, SEGBİS aracılığıyla cezaevinden duruşmaya katıldı. Mahkeme, savcılığın esas hakkındaki mütalaasını açıkladığı duruşmada ara kararını verdi.

Savcılık, Seçil Erzan hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "özel belgede sahtecilik" ve Fatih Terim yönünden "güveni kötüye kullanma" suçlarından ceza talep etti. Ayrıca sanığın eylemlerinin zincirleme suç kapsamında değerlendirilmesini ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme, Seçil Erzan'ın bireysel emeklilik sisteminde biriken paraya tedbiren el koyarken, eski Denizbank yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu için ise beraat talebini değerlendirecek. Bir sonraki duruşma 1 Aralık 2025 tarihinde görülecek.

SEÇİL ERZAN NE KADAR CEZA VERİLDİ?

Savcılığın mütalaasında Seçil Erzan için toplamda 362 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Detaylar şu şekilde:

26 eylem için "nitelikli dolandırıcılık" suçundan, 10'u zincirleme olmak üzere toplam 345 yıla kadar hapis

5 müştekiye yönelik "özel belgede sahtecilik" suçundan 15 yıla kadar hapis

Fatih Terim'e yönelik "güveni kötüye kullanma" suçundan 2 yıla kadar hapis

Bu cezalar, suçun nitelikli hali ve zincirleme şekilde işlenmiş olması nedeniyle artırılmış durumda.

SEÇİL ERZAN OLAYI NEDİR?

Seçil Erzan olayı, Türkiye'de finansal dolandırıcılık tarihine geçecek nitelikte bir vaka olarak kayıtlara geçti. İddianamede, eski banka müdürü Erzan'ın yüksek kâr vaadiyle yaklaşık 40 kişiyi dolandırdığı ve bu kişilerin arasında ünlü futbolcuların da yer aldığı belirtiliyor.

Erzan'ın savunmasına göre, olay Ponzi sistemi kapsamında gelişmiş; ancak sanık, bu sistemi cezaevinde öğrendiğini ve dolandırıcı olmadığını ifade ediyor. Savunmasında mağdurların paralarını iade etmediğini, sistemi sonlandırmak için çaba harcadığını ve yalnız kaldığını belirtti.

SEÇİL ERZAN DAVASINDA KİMLER VAR?

Davanın tarafları arasında öne çıkan isimler:

Seçil Erzan – Eski banka müdürü ve sanık

Hakan Ateş – Eski Denizbank Genel Müdürü

Mehmet Aydoğdu – Eski Denizbank Genel Müdür Yardımcısı

Fatih Terim – Teknik direktör ve mağdur

Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan – Futbolcular ve mağdurlar

Yaklaşık 40 mağdurun bulunduğu davada, hem banka yöneticileri hem de bireysel yatırımcılar sürecin aktörleri arasında yer alıyor.