Güllü'nün şüpheli ölümünde şok iddia: Kameramda itildiği an var...

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma her geçen gün derinleşirken, yeni iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak ismini vermek istemeyen bir komşu, kendi güvenlik kamerasının şüpheli görüntüler kaydettiğini söyleyerek önemli açıklamalar yaptı.

"GÜLLÜ'NÜN İTİLDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ KAMERAM KAYIT ETMİŞ"

Komşu, Balıkesir'de yaşadığını ancak Çınarcık'taki yazlığında bulunan güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri incelediğini belirterek, " Güllü'nün itildiği görüntüleri kameram kayıt etmiş" dedi. Görüntüleri emniyete teslim edeceğini belirten komşu, "Artık bu olay çözülsün" ifadelerini kullandı.

"ŞEYTAN ONUN YANINDA MASUM KALIR"

Olayın kilit isimlerinden biri olarak görülen Bircan Dülger de daha önce katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Dülger, şunları söylemişti: "Tuğyan'ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında çok masum kalır. Ben o gün onu ikna etmemiş olsam, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı. Kafasında net bir plandı. Her zaman dile getirirdi."

"BEN YAPTIM AMA ÇOK PİŞMANIM"

Camdan düştüğünü duyduğum ilk zaman aklıma hemen Tuğyan'ın attığı geldi. Cenazede göz göze geldik. 'Abla ben yaptım ama çok pişmanım keşke yapmasaydım' dedi."

"ABİ BEN KATİL OLACAĞIM"

Soruşturma kapsamında beyanı alınan bir diğer tanık Çağrı Kutlu, Tuğyan Ülkem Gülter ile ilgili geçmişte yaşanan bazı olayları anlatmıştı. Tuğyan ile yaklaşık bir yıl önce tanıştığını belirten Kutlu, genç kadının zaman zaman annesiyle yaşadığı sorunları kendisiyle paylaştığını söylemişti. Kutlu'nun anlattıklarına göre Tuğyan, zaman zaman psikolojik olarak zorlandığını ifade edip annesiyle ciddi tartışmalar yaşadığını dile getiriyordu.

Kutlu, ifadesinde Tuğyan'ın zaman zaman agresif söylemlerde bulunduğunu aktararak, Tuğyan'ın kendisine, "Abi ben katil olacağım… ben bunu öldüreceğim" şeklinde konuştuğunu iddia etmişti. Kutlu ayrıca, Tuğyan'ın kumar alışkanlığı olduğunu, zaman zaman parasız kaldığını ve kendisinden borç istediğini öne sürmüştü.

"TUĞYAN'IN KAÇACAĞINDAN EMİNİM"

Haziran ayında yaşanan bir görüşmeyi aktarırken Tuğyan'ın kendisine, "Bu kadın ölecek. Ben annemle dost olup sonra onu öldüreceğim" dediğini iddia eden Kutlu, Tuğyan'ın ayrıca bir dönem evine madde dolu bir şişe getirdiğini de savunmuştu. Genç kadının zaman zaman kaçmayı düşündüğünü ileri süren Kutlu, ifadesinde, "Ben Tuğyan'ın kaçacağından eminim, olayın aydınlatılmasını istiyorum" demişti.

"ERKEK ARKADAŞI İÇİN ANNESİNİ DÖVDÜ"

Öte yandan, soruşturma dosyasına yansıyan tanık beyanlarından birinde, Bircan Dülger'in daha önce savcılıkta verdiği ifadede şu iddialar yer almıştı: "Tuğyan, yıllar önce annesini mutfak önlüğüyle bağladığını, Erkek arkadaşı için annesini dövdüğünü, annesini arabasının frenlerini kesmekle tehdit ettiğini ve bıçakla kendine zarar verdiğini söyledi."