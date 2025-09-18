Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman? 2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM!

2025 yılı Sağlık Bakanlığı personel alımları için ikinci tercih dönemi yaklaşıyor. Mayıs ayında gerçekleşen ilk başvuruların ardından, adaylar ÖSYM'nin yayınlayacağı yeni tercih kılavuzunu bekliyor. Başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı gibi detayları öğrenmek isteyen adaylar, güncel bilgilere ulaşmak için araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı ikinci personel alımı için net tarihleri henüz duyurmadı. Uzmanlar ve yetkililer, alım ilanının eylül veya ekim aylarında yayımlanabileceğini öngörüyor. Başvuruların ÖSYM'nin merkezi yerleştirme sistemi aracılığıyla yapılması ve adayların KPSS puanlarına göre sıralanması bekleniyor. Bakan Memişoğlu da, ikinci personel alım sürecinin eylül ayında başlamasının planlandığını açıklamıştı.

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun verdiği bilgilere göre, önceki 19 bin kişilik personel alımında kadro ve branş dağılımı netleşmiş, alıma dahil olacak meslek grupları belirlenmişti. Memişoğlu, yayımlanan kılavuzda diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve diğer sağlık mesleklerinin alım kapsamına alındığını ifade etmişti.

Henüz 18 bin kişilik ikinci alım için hangi branştan kaç kişinin alınacağı resmi olarak açıklanmasa da, ilk alımdaki kadro dağılımının benzer şekilde uygulanması bekleniyor.

KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun Eylül veya Ekim aylarında yayımlanması bekleniyor. Adaylar, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte tercihlerini yapabilecek ve Sağlık Bakanlığı'nın ikinci personel alımı için başvurularını tamamlayabilecekler. Tercih kılavuzunda, hangi kadroların ve branşların alıma dahil edileceği, başvuru koşulları ile kontenjan dağılımı detaylı şekilde yer alacak.

SON ATAMALARDA KADRO DAĞILIMI

İŞÇİ ALIMI

3 bin 170 temizlik görevlisi

240 güvenlik görevlisi

242 klinik destek elemanı

6 aşçı









PERSONEL ALIMI

BİYOLOG: 10

BÜRO PERSONELİ: 215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ: 75

DESTEK PERSONELİ: 15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ: 44

DİYETİSYEN: 74

EBE: 1280

FİZYOTERAPİST: 121

GERONTOLOG: 6

HEMŞİRE: 7.597

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ: 27

ODYOLOG: 17

PERFÜZYONİST: 25

PSİKOLOG: 30

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP): 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI): 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT): 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ): 146

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI): 91