Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir marketin önündeki ev sirkesi dolu pet şişe, aşırı sıcak nedeniyle basınç yaparak patladı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, market sahibi ilk anda silah sesi sandığını söyledi.
MANİSA'nın Salihli ilçesinde bir marketin önündeki sirke dolu pet şişe, sıcak havanın etkisiyle patladı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Çamurhamamı Mahallesi'nde geldi. Çamurhamamı Mahallesi Muhtarı Atakan Oğuz'a ait marketin önünde bulunan, içinde ev sirkesi bulunan pet şişe, aşırı sıcak nedeniyle basınç sonucu büyük bir gürültüyle patladı. Patlama nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, o anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Marketin sahibi Atakan Oğuz, olayın şaşkınlığını yaşadığını belirtip, "İlk anda tabancayla ateş edildiğini sandım. Meğerse sirke şişesi patlamış" dedi.