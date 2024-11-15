Rize'de fay hattı var mı? Rize deprem bölgesi mi?

Rize'de 4,7 şiddetinde deprem meydana gelmesinin ardından, "Karadeniz deprem bölgesinde mi?" sorusunu gündeme getirdi. Rize'de fay hattı var mı ve Rize deprem bölgesi mi merak ediliyor. AFAD, 15 Kasım 2024 tarihinde saat 12:02'de, merkez üssü Rize'nin Hemşin ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Rize'de fay hattı var mı? Rize deprem bölgesi mi? Detaylar haberimizdedir…

RİZE'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan yapılan ilk açıklamada "Rize ilimizin Hemşin ilçesinde, saat 12.02'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi. Türkiye'de deprem haritasında en az riskli iller 4. ve 5. derece deprem bölgelerinde yer alıyor. 4. derece bölgesinde bulunan Rize'de deprem olması şaşkınlıkla karşılanırken, kısa süreli panik yaşanmasına da neden oldu.

RİZE'DE FAY HATTI VAR MI?

Sabah saatlerinde Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından bir sarsıntı haberi de Rize'den geldi. Türkiye'de deprem riski çok düşük olan 4. derece bölgesindeki Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olumsuz bir durum bulunmadığını, korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alındığını açıkladı.

KARADENİZ DEPREM BÖLGESİ Mİ?

KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, Karadeniz'de Kuzey Anadolu fay hattının dışında, deniz içinde uzanan başka bir fay hattının bulunduğunu açıklamıştı. Son 50 yıllık deprem verilerini inceleyen Bektaş, Karadeniz kıyısına paralel sismik bir hattın varlığına dikkat çekerek, geçmişte Bartın'da yaşanan 1968 yılındaki 6,5 büyüklüğündeki depremin benzerinin Doğu Karadeniz'de de gerçekleşebileceğini belirtmişti.

Bektaş, Trabzon, Rize ve çevre illerin 7,5 büyüklüğünde bir depreme karşı hazırlıklı olması gerektiği uyarısını yaparak, bölgenin sismik riskine vurgu yapmıştır.