A Milli Takım'ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş

A Milli Takım'ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermişGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Takım teknik direktörlük görevi için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşmaya varan Sergen Yalçın'ın son programındaki görüntüleri ortaya çıktı. Uzun süredir aynı programda yer alan Sergen Yalçın, sunucu Candaş Tolga Işık'ın ''Maçtan sonra yayında olacağız'' sözlerine ''Hayırlı olsun size program'' şeklinde karşılık verdiği görüldü. Ortaya çıkan bu görüntüler sonrası futbolseverler, ''Programa veda etmiş, kimse anlamadı'' şeklinde yorumlar yaptı.
- Sergen Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu ile A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için anlaşmaya vardı.
- TFF Yönetim Kurulu'nun yarın yapılacak toplantısının ardından Yalçın'ın ismini resmen açıklaması bekleniyor.
- Yalçın, KAFA Sports'taki programında sunucu Candaş Tolga Işık'a "Hayırlı olsun size program" diyerek karşılık verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için anlaşmaya varan Sergen Yalçın’ın, katıldığı son programında yaptığı veda niteliğindeki açıklama ortaya çıktı.
''HAYIRLI OLSUN SİZE PROGRAM''
Uzun süredir KAFA Sports ekranlarında birlikte program yaptığı sunucu Candaş Tolga Işık’ın yayın esnasında söylediği "Maçtan sonra yayında olacağız" ifadesine, Yalçın’ın "Hayırlı olsun size program" diyerek karşılık verdiği ve ikilinin gülümsediği anlar görüldü.
''SESSİZ SESSİZ VEDA ETMİŞ''
Milli Takım anlaşmasının ardından hızla yayılan bu görüntüler kısa sürede dikkat çekti. Futbolseverler, deneyimli teknik adamın bu sözlerini "Sessiz sedasız veda etmiş, o an kimse fark edemedi" yorumlarıyla değerlendirdi. Sergen Yalçın'ın ay-yıldızlı ekibin başına geçmesiyle birlikte ekran macerasına ara vermesi kesinleşmiş oldu.
TFF'NİN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR
TFF Yönetim Kurulu’nun yarın yapılacak toplantının ardından anlaşma sağlanan Sergen Yalçın ismini resmen açıklaması bekleniyor.