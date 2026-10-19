A Milli Takım'ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için anlaşmaya varan Sergen Yalçın’ın, katıldığı son programında yaptığı veda niteliğindeki açıklama ortaya çıktı.

''HAYIRLI OLSUN SİZE PROGRAM''

Uzun süredir KAFA Sports ekranlarında birlikte program yaptığı sunucu Candaş Tolga Işık’ın yayın esnasında söylediği "Maçtan sonra yayında olacağız" ifadesine, Yalçın’ın "Hayırlı olsun size program" diyerek karşılık verdiği ve ikilinin gülümsediği anlar görüldü.

''SESSİZ SESSİZ VEDA ETMİŞ''

Milli Takım anlaşmasının ardından hızla yayılan bu görüntüler kısa sürede dikkat çekti. Futbolseverler, deneyimli teknik adamın bu sözlerini "Sessiz sedasız veda etmiş, o an kimse fark edemedi" yorumlarıyla değerlendirdi. Sergen Yalçın'ın ay-yıldızlı ekibin başına geçmesiyle birlikte ekran macerasına ara vermesi kesinleşmiş oldu.

TFF'NİN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

TFF Yönetim Kurulu’nun yarın yapılacak toplantının ardından anlaşma sağlanan Sergen Yalçın ismini resmen açıklaması bekleniyor.

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