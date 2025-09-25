Özlem Öz kimdir? Özlem Öz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Sosyal medya fenomeni olarak adını duyuran ve zaman zaman yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Özlem Öz, bu kez çok farklı bir nedenle gündemde. Hakkında hapis cezası talep edildiği iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, pek çok kişi "Özlem Öz kimdir?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Özlem Öz ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖZLEM ÖZ KİMDİR?

Özlem Lina Öz, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan, geniş bir takipçi kitlesine sahip bir içerik üreticisidir. 1989 doğumlu olan Öz, Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olduktan sonra sağlık alanında mesleki bir kariyer yerine sosyal medya dünyasında varlık göstermeyi tercih etmiştir.

Özellikle Instagram platformunda yaptığı aile yaşantısına dair paylaşımlar, anne kimliğiyle verdiği mesajlar ve tarzıyla dikkat çeken Öz, zamanla fenomen statüsüne ulaşmıştır. Eşi Op. Dr. Tayyar T. Öz ile birlikte zaman zaman sosyal medyada çift olarak da içerikler üretmektedir. 2021 yılından itibaren sosyal medya kitlesi hızla büyüyen Özlem Öz, son dönemde bazı polemikler ve eleştirilerle de adından söz ettirmektedir.

ÖZLEM ÖZ KAÇ YAŞINDA?

Özlem Öz, 17 Kasım 1989 doğumludur. Bu da onu şu an (2025 yılı itibarıyla) 35 yaşında yapmaktadır. Genç yaşına rağmen sosyal medya dünyasında oldukça etkili bir profil oluşturan Öz, hem içerik üreticisi hem de anne kimliğiyle öne çıkmaktadır.

ÖZLEM ÖZ NERELİ?

Özlem Öz'ün doğum yeriyle ilgili net bir bilgi bulunmamakla birlikte, üniversite eğitimini İstanbul'daki Marmara Üniversitesi'nde tamamladığı bilinmektedir. Sosyal medya içeriklerinde İstanbul'da yaşadığı ve burada aktif olduğu gözlemlenmektedir. Dolayısıyla Özlem Öz'ün İstanbul bağlantısı oldukça güçlüdür; ancak doğum yeri konusunda açık kaynaklarda kesin bir bilgiye ulaşılmamıştır.

ÖZLEM ÖZ EVLİ Mİ?

Evet, Özlem Öz evlidir. Eşi, estetik cerrah olarak bilinen Op. Dr. Tayyar T. Öz'dür. Çift, sosyal medya platformlarında sık sık birlikte görünmekte, aile yaşantılarına dair içerikler paylaşmaktadır. Evlilikleri, sosyal medyada özellikle aile temalı içerikleri seven takipçiler tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

ÖZLEM ÖZ NE İŞ YAPIYOR?

Özlem Öz, üniversite eğitimini hemşirelik üzerine tamamlamış olsa da, profesyonel olarak sağlık alanında çalışmamıştır. Bunun yerine sosyal medya platformlarında aktif bir içerik üreticisi olarak kariyer yapmayı tercih etmiştir. Instagram'da "ozlemlinaoz" kullanıcı adıyla 2.5 milyona yakın takipçiye sahip olan Öz, aile yaşantısı, yaşam tarzı, annelik deneyimleri ve günlük yaşam rutinlerine dair içerikler paylaşmaktadır.

Aynı zamanda takipçileriyle duygusal ve kişisel paylaşımlarda da bulunmakta, bu yönüyle kendine özgü bir takipçi kitlesi oluşturmuştur. Bir nevi "lifestyle" ve "mom influencer" kategorisinde değerlendirilebilir.

ÖZLEM ÖZ'ÜN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Özlem Öz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda çocuklarına sıkça yer vermektedir. Bilinen bilgilere göre Özlem Öz, şu ana kadar 5 çocuk annesidir; ancak yaptığı bir paylaşımda beşinci çocuğunu kaybettiğini üzülerek açıklamıştır. Bu nedenle şu anda hayatta olan çocuk sayısı dört olarak bilinmektedir. Annelik kimliği, Öz'ün sosyal medya paylaşımlarında en çok öne çıkan temalardan biridir.

TAYYAR ÖZ KİMDİR?

1987 yılında Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleriyle bilinen Süleymanlı Kışla köyünde dünyaya gelen Dr. Tayyar Taylan Öz, çocukluk ve gençlik yıllarını bu mütevazı Anadolu köyünde geçirdi. Eğitime olan ilgisi ve azmi sayesinde, ilk ve orta öğrenimini köyde tamamladıktan sonra Kahramanmaraş İbrahim Çalık Lisesi'nden başarıyla mezun oldu.

Üniversite giriş sınavında gösterdiği üstün başarı onu Türkiye'nin köklü tıp fakültelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne taşıdı. Tıp eğitimini burada tamamlayan Dr. Öz, hekimlik kariyerine adım attıktan sonra uzmanlık sınavı (TUS) ile İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji bölümünü kazandı.

Zorlu ve yoğun geçen 5 yıllık uzmanlık eğitiminin ardından Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı unvanını aldı. Uzmanlık sonrası mecburi hizmetini Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi'nde tamamlayarak Türkiye'nin sağlık sistemine katkıda bulunmaya devam etti.

Bugün hem tıp alanındaki mesleki yetkinliğiyle hem de sosyal medya içerikleriyle tanınan Dr. Tayyar Taylan Öz, özellikle sağlıkla ilgili bilgilendirici paylaşımları ve aile yaşantısına dair içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine hitap etmektedir.